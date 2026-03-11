Los precios suben lo suyo, las mareas son vivas.

Ahí está la garza que muestra lo baja que está la marea en este muelle de Cangas, donde la flota pesquera grita por la subida del combustible y por las normas de control que se imponen desde la Unión Europea, cuya presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quiere romper la baraja de forma unilateral.

Feijóo elige Nava para sus dotes balonmanísticas

Pues fíjate tú que no podría haber elegido otro sitio Alberto Núñez Feijóo para mostrar sus dotes balonmanísticas. Lo hizo estos días en Nava, en plena campaña por las elecciones en Castilla y León, y ante uno de los rivales que luchan con el Frigoríficos del Morrazo por la permanencia. El líder del PP anotó ante las cámaras y ante un Patotski que amagó a los lanzadores cangueses en los dos duelos ligueros. Digo yo que siendo gallego y viviendo en Moaña podría haber hecho su puesta de largo balonmanística en O Gatañal.

El cruce de cables en Espíritu Santo

Siguen los cortes de luz cuando llueve en Espíritu Santo. El lunes volvieron a reproducirse. Siempre a la misma hora. Tras indagar un poco más en este problema, los técnicos municipales desconfían que se deban a unas obras que realizó la empresa Naturgy en la zona y que es lo que provoca que se produzca un «cruce» de cables y que afecte a al alumbrado público de Espiritu Santos.