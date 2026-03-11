Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña

A la vecina de Moaña ya la conocen como la «Spider-Man» y quienes la ven aseguran que un día va a ocurrir una desgracia. Esta mujer, de cerca de 70 años, suele salir a la fachada de su piso, en una primera planta, bastante alta, de un edificio en una céntrica calle del casco urbano, lo hace por la ventana y recorre el alféizar para limpiar los cristales por fuera. «Es tremendo verla y a pesar de que se le dice que no lo haga, ella insiste, dice que lo hizo toda la vida, que no tiene miedo ni vértigo», asegura una testigo que suele verla y sufre cuando se abren las ventanas.

La Policía Local ya acudió en dos ocasiones a la vivienda para advertir a la mujer, la última hace escasos días, y le trasladaron que a la tercer sería multada, aunque en el propio departamento reconocen que hay dudas sobre qué tipo de sanción aplicar, lo más parecido es la que se impone a gente que le gusta escalar fachadas y supone una actividad temeraria para terceros. .Si fuera una empleada de hogar ya estaría multada por ir sin medidas de seguridad, pero en este caso, la mujer está en su casa y tiene libertad, si bien reconocen que es una actividad temeraria ya que si cae podría ocasionar daños a terceros que pasen en ese momento por la acera. Esperan que la mujer recapacite por sentido común.