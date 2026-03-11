Moaña despide a uno de los artífices de la traída de Meira

La parroquia de Meira, en Moaña, despidió ayer en la iglesia de Santa Eulalia a uno de los grandes artífices de la traída de aguas de Meira-A Torre en los años 70, Manuel Currás Gayo, Roque, que falleció con 80 años y que era el único superviviente de aquellos 13 fundadores que pusieron en marcha esta comunidad de aguas y que sirvió como ejemplo en un municipio en donde existen hasta ocho traídas vecinales. Currás era el más joven de los 13 fundadores y fue a él a quien se le ocurrió la idea de hacer captaciones en el monte para llevar agua a las casas, recuerda el expresidente de la traída Pepe Sequeiros, que en julio de 2018 organizó un homenaje a estos promotores en el que intervino Currás recordando la iniciativa y también en la «andaina».

Manuel Currás en el homenaje en Meira en 2018 con Pepe Sequeiros detrás.. / Fdv

Sequeiros recuerda que la idea original de Currás era para un grupo de viviendas en donde él residía, pero el proyecto sumó a más vecinos y se hicieron captaciones en el monte para los tres barrios de arriba: Couso, Pombal y Reibón. Se juntaron unos 120 vecinos y acordaron hacer ellos la obra. Se organizaron en tandas los fines de semana y así estuvieron dos años trabajando en el monte y en los barrios, haciendo la red de distribución «con mucho trabajo y sacrificio», recuerda Sequeiros: «Fueron capaces de hacer una obra monumental, quizás un caso único en Galicia, ya que fueron capaces de hacer una traída de aguas de esta envergadura. Recorrer 6 kilómetros a lo largo del monte abriendo zanjas, arquetas, 4 kilómetros de red de distribución y construir un depósito poniendo todo en marcha». Y todo con muchas dificultades, tanto económicas como judiciales con el tema de los regantes: «Lo importante fue la conquista social que supuso para Meira y el referente para todo el entorno. A partir de ahí aparecieron más traídas y ésta fue una de las mejores hechas, incluso en Galicia, que se fue ampliando con el tiempo hasta llegar a los 420 usuarios actuales y mejorando estos últimos años tanto en los manantiales, como en las arquetas, en los tres depósitos y en la red de distribución con controles de presión. Es un orgullo para el pueblo».

Siempre ha estado colaborando en cualquier incidencia en la traída y siempre se sintió muy orgulloso de la obra, la alababa como una de las cosas más importantes en su vida. A nivel particular, albañil y constructor, muy trabajador.

Manuel, hijo de Currás y presidente de los comuneros de Meira, mostraba ayer el agradecimiento de la familia y recordaba a su padre como un gran luchador, que siempre trasladó los valores de dedicar tiempo a todos en la parroquia.