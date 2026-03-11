Dotaciones públicas
Limpieza de la senda de Trasouto
Redacción
Una brigada del Concello de Bueu comenzó ayer la limpieza de un tramo de la senda peatonal entre Trasouto y A Portela, a un lado de la carretera PO-551. Los trabajos se concentran en la parte de Trasouto, que linda con una extensa franja de monte. La sucesión de temporales tuvo como consecuencia la caída de restos de ramas sobre le pavimento, lo que provoca que esté resbaladizo.
El concejal de Mantemento e Reparación de Vías Públicas, Celso Dopazo, explica que la senda es titularidad de la Xunta, pero que desde el Concello acometen la limpieza por motivos de seguridad. No obstante, subraya que el consistorio no intervendrá en la zona donde se derrumbó un talud y pide a la Xunta que asegure el lugar cuanto antes.
