Investigado por delito de lesiones el dueño de los dos perros que atacaron a dentelladas a un vecino en Cangas

La Guardia Civil de Cangas investiga a un varón de 55 años y vecino de Cangas de O Morrazo por un presunto delito de lesiones, ocasionadas por dos perros de su propiedad los cuales se habían escapado del domicilio en el barrio de Cunchido, en la parroquia de Darbo. Los hechos ocurrieron el día 22 de febrero cuando un vecino del lugar, Jose Luis G., de 77 años, paseaba junto a su perro por el vial que conduce a su casa y fue atacado por dos perros de raza akita americano.

Los viandantes alertados por los gritos de auxilio de la víctima acudieron a ayudarle, resultando muy difícil debido a la alta agresividad de los animales.

Un vecino, el cual es Policía Nacional de profesión, encontrándose fuera de servicio intentó en una primera instancia separar a los perros de su presa con un palo, pero la agresividad de éstos era tal que no lo consiguió, sino todo lo contrario, se mostraron más violentos.

Ante la situación y percibiendo que la vida de la víctima estaba en peligro, hizo uso de su vehículo para arrinconar a uno de los perros y poder liberar al varón que se encontraba desvanecido en el suelo. Ésta persona pudo introducir a la víctima en su vehículo poniéndole a salvo de ser atacado de nuevo.

La víctima presenta lesiones en brazos y piernas, así como daños en su vestimenta y enseres personales.

La investigación de los hechos llevada a cabo por la Guardia Civil de Cangas de Morrazo tras el conocimiento de los mismos y las primeras diligencias realizadas por la Policía Local llevó el día 26 de febrero a la investigación del propietario de los animales por un presunto delito de lesiones, además ha sido denunciado a la Ley 4/2017 , de 3 de octubre, de protección y bienestar de los animales de compañía en Galicia por no tomar las medidas necesarias para evitar que los animales causen daños a la salud pública o animal o a la seguridad pública.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Cangas de Morrazo