Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Efectos de la Guerra en GaliciaDesahuciadas en O Porriño⚽Miguel Román, lesionadoSedes del MundialPatinetres Trucados VigoAbre Olimpia Valencia
instagramlinkedin

Demandas educativas

«Indignación» de las Anpas por las críticas del PPdeG sobre las movilizaciones

G.M.P.

La Confederación Anpas Galegas, en la que participa la federación de Anpas de Cangas, muestra su «profunda indignación» por las declaraciones realizadas por la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, «nas que se cuestiona e se pretende desacreditar ás familias» por movilizarse y manifestarse en defensa de los derechos de sus hijos. Recalcan desde el colectivo que «non estamos manipuladas por ninguén nin respondemos a intereses alleos», y como confederación «tomamos moi en serio a defensa dos dereitos das crianzas galegas, a súa dignidade e futuro».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents