Dos heridos en un choque frontal en A Pandiña

Dos personas resultaron heridas este miércoles en un aparatoso accidente registrado en la carretera PO-551, a su paso por Moaña. El siniestro se produjo poco antes de las cinco de la tarde y en él se vieron implicados dos turismos en un choque frontal. Los dos conductores fueron trasladados en ambulancias del 061 al hospital, mientras un tercer ocupante salió mejor parado.

Las primeras investigaciones apuntan a que el vehículo que ascendía desde la rotonda de Portal do Almacén en dirección a Cangas invadió el carril contrario por causas que todavía se desconocen. El impacto se produjo a pocos metros de la peligrosa curva de A Pandiña, aunque ya en un tramo recto

El coche que circulaba en sentido descendente dispone de un sistema de frenado automático, lo que contribuyó a reducir la violencia de la colisión. Su conductor sufrió lesiones de menor consideración que la conductora del vehículo que subía. Ambos permanecían conscientes.

Noticias relacionadas

Estado de uno de los coches. / Gonzalo Núñez

Los daños materiales fueron cuantiosos, especialmente en la parte frontal de los dos vehículos. Hasta el lugar se desplazaron, además del personal sanitario, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico. La retirada de los coches se prolongó durante buena parte de la tarde y provocó molestias en la circulación.