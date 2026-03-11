La guerra dispara la demanda de gasoil en hogares de 50.000 a 200.000 litros diarios

¡Llevamos dos semanas que es una auténtica locura!, asegura la encargada de una empresa que trabaja en la distribución de gasoil a domicilio, con destino principalmente para calefacciones. La guerra que inició Estados Unidos e Israel contra Irán provoca precios inestables y un aumento de la demanda que, en muchos casos, pone en evidencia que hay con la contienda bélica en Oriente Medio, con misiles que se sobrevuelan y caen sobre Arabia, Siria y el Líbano, entre otros países. Ahora mismo, las petroleras tienen marcado un tope a estas empresas de suministro de gasoil, que repercute también en los clientes. Así, hay empresas que no sirven en estos momentos más de 500 litros a sus clientes, aunque insisten en que no hay riesgo de quedarse sin suministro. Una empresa de Cangas cuatriplicó en estas dos semanas los litros que servía al día. Pasaron de ser 50.000 litros a 200.000 litros. Una de las encargadas de estas empresas que operan en O Morrazo nos comenta que no hay riesgo de suministro de combustible, que se juntó todo un poco, que aún se mantiene el frío y la guerra. «Sucedió la misma locura cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, cuando también subieron los precios y aumentó la demanda. Es todo desproporcionado», asegura.

Hay otras empresas que no tiene limitaciones en el suministro de combustible a sus clientes, pero les aconsejan, les piden prudencia. «Lo que sí que hacemos es que no cerramos el precio hasta que lo tenemos seguro. El miércoles pasado estuvo a punto de bajar y ahora dicen que mañana (por hoy) bajará el precio». Tenemos dos camiones y estamos trabajando a tope, pero también es cierto que llevamos haciéndolo desde el mes de noviembre. Ahora suministramos al día entre 30 y 40 casas. Todo empezó a dispararse el día 2 de marzo», comenta una responsable de otra empresa de la comarca. Nos confirma que el aumento de la demanda es que la gente tiene miedo a quedarse sin combustible y a que suba más el precio. «Es como con el papel higiénico en la pandemia. Nosotros tratamos de tranquilizarlos, pero es muy difícil». En la actualidad, el precio del combustible para calefacción en Galicia está entre 1,20 y 1,32 euros el litro para pedidos estándar de mil litros.

Una tercera empresa nos confirma que en estos días se están viviendo momentos de locura. «La gente no pide porque le hace falta el combustible, en la mayoría de los casos quiere rellenar el depósito y nos tienen pedido para que dure todo el año. El precio subió 70 céntimos, casi el doble de lo que estaba antes. Esta empresa no tiene restricciones para suministrar y «hay gente que le da igual pagar el combustible a precio de oro. Lo único que quieren es tener el depósito lleno». Y es que lo que ocurre con el combustible ahora es lo que sucedía con otros productos en la época de la pandemia por el COVI-19.

Las cofradías de pescadores afirman que el precio pone en riesgo el sector

La Federación Galega de Confrarías de Pescadores emitió ayer un comunicado en el que sostiene que el incremento del precio del combustible pone en riesgo la viabilidad del sector pesquero artesanal. El presidentes de este colectivo pesquero, José Antonio Pérez Sieira afirma que el sector pesquero artesanal, atosigado después de un invierno infernal en las costas por los trenes de borrascas que llegaron a Galicia, asiste «ferido» a la subida del combustible provocado por los conflictos bélicos actuales.

Asegura el presidente de la Federación Galega que las márgenes de beneficio en un sector como el pesquero artesanal son muy pequeñas y cualquier variación en los costes fijos supone un duro golpe para los profesionales que ven mermados las ya escasas ganancias en pleno mes de marzo y después de los durísimos meses de invierno que hubo en Galicia.

El sector pesquero reclama una actuación urgente y contundente por parte del Gobierno y que al igual que están haciendo países vecinos, se publiquen medidas de apoio a las empresas y autónomos del sector «que minore esta situación de crise no sector pesqueiro y marisqueiro»