El Encontro do Millo Corvo, cerca de regresar a su aldea de Meiro

El Concello de Bueu, la Asociación Cultural Meiro y la Asociación Veciñal A Morada están cerca de cerrar un acuerdo para que uno de los signos de identidad de la aldea regrese a casa: el Encontro Degustración do Millo Corvo, una cita declarada Festa de Interese Turístico de Galicia y que este año alcanza su vigésimo sexta edición. Las tres partes se reunieron ayer después de semanas de conversaciones para acercar posturas y la situación está cerca de reconducirse.

El lugar tradicional para la celebración del Encontro do Millo Corvo es el recinto de A Morada, una explanada situada en las inmediaciones de la Casa da Aldea y que es de titularidad vecinal. El año pasado la directiva presentó un escrito en el que exponía que todos los eventos que se desarrollasen en este espacio debían abonar una cuota de 50 euros por día para contribuir al mantenimiento y conservación del lugar, salvo aquellos organizados o coorganizados por el propio colectivo vecinal. Ahora la asociación está dispuesta a renunciar a este canon a cambio de que el Concello de Bueu se comprometa a realizar una serie de obras de mejora pendientes desde hace tiempo.

Esos trabajos incluyen la construcción de un acceso a la agencia de lectura para facilitar la entrada de las personas con movilidad reducida, el relleno de un espacio situado entre la Casa da Aldea y el muro de cierre, el desbroce del recinto de A Morada y la dotación de mobiliario como bancos y papeleras.

Esta propuesta partió del presidente de la asociación vecinal, Daniel Chapela, y durante las últimas semanas se fue perfilando junto a la concejala de Turismo e Promoción Económica, Silvia Carballo, y representantes de la Asociación Cultural Meiro. Las fuentes presentes en la reunión de ayer destacan la voluntad de acuerdo mostrada por todas las partes y desde el gobierno local confían en que en los próximos días se pueda plasmar oficialmente.

La fiesta de este año está prevista para después de la Semana Santa, los días 10, 11 y 12 de abril. Las diferencias alrededor de este canon motivaron que en 2025 el Encontro Degustación do Millo Corvo se celebrase en la Praza Massó, en pleno centro de Bueu. «A edición foi todo un éxito, pero estamos falando dunha festa que é de Meiro, que naceu na aldea e cun enorme valor etnográfico», afirma el alcalde bueués, Félix Juncal, que concluye que «é un evento declarado como Festa de Interese Turístico de Galicia e temos o deber de garantir a súa celebración».