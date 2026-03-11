La Diputación cierra al tráfico durante 3 días la vía O Viso-Igrexario

La Diputación de Pontevedra cerrará al tráfico, durante tres días, la carretera provincial O Viso-Irexario por motivo de las obras de reparación del firme que se van a realizar. Fue una carretera que tardó tiempo en hacerse, debido a los problemas que hubo con las cesiones, que al final solucionó cuando el PSOE gobernaba en coalición en Cangas y también en la Diputación, con Carmela Silva como presidenta.

Carretera de Nerga, donde se detectó la avería en la red. | GONZALO NÚÑEZ

El cierre empieza hoy y se habilitará un desvío alternativo por la calle David Cal, en la EP-1004, replicando el mismo sistema de obras llevadas a cabo en 2022 en esta vía para dotarla de una senda peatonal y zonas de convivencia, además sistemas de reducción de la velocidad y la renovación de la red de iluminación. Este desvío estará debidamente señalizado, según informa la Diputación de Pontevedra.

Las obras acometidas por la Diputación, que serán efectuadas estos días por la prevista ausencia de lluvia permitirá reparar el firme en toda la carretera provincial (localizada en la calle de O Igrexario, desde la intersección con la PO-315 hasta la intersección con la EP-1004 Vilariño-O Hío y con la EP-1008 (O Hío-Vilanova) con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en la vía. Desde la administración provincial se solicita a los conductores precauciones y respeto a la señalización provisional instalada en la zona.

La carretera O Viso-Igrexario marcó en Cangas una manera de colaborar con la Diputación y también la forma de encontrar un diseño adecuado, capaz de ser compatible con el paso de vehículos como con la seguridad de los peatones. La Diputación de Pontevedra quieren reforzar el sistema.

Noticias relacionadas

Por otra parte, la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, tuvo que acudir con urgencia a solventar un problema con las tuberías de abastecimiento de agua. La concesionaria actuó tras el mandato del Concello de Cangas. La concejala de Obras y Servicios, la socialista Sagrario Martínez, manifestó que la rotura en la red se produjo como consecuencia de una obra de la Diputación. La rotura se produjo en Nerga, concretamente a la altura del Bar A Curva y provocó de inmediato la alerta de los vecinos que fueron lo que llamaron al Concello de Cangas.