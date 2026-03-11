Actividad literaria
Cultura de África en Cangas
El narrador de Camerún Boniface Ofogo presenta hoy «Una vida de cuento» en el colegio de Coiro y mañana participa en un encuentro en la librería Wells
Tras participar durante las últimas semanas en numerosas actividades de animación a la lectura y sesiones de cuentacuentos en Pamplona, Madrid y Valencia, el narrador de origen camerunés, Boniface Ofogo regresa a Galicia para compartir con el alumnado de educación infantil y primaria el legado ancestral africano a través de sus fábulas «O elefante que perdeu o seu ollo», con ilustraciones de Marc Taeger; «A paso de tartaruga», ilustrado por Rebeca Luciani; «O león Kandinga», ilustrado por Elisa Arguilé; y la última «Una vida de cuento», publicadas por la editorial canguesa Kalandraka.
El autor estará hoy en el colegio Castrillón de Coiro, a las 13:00 horas y el jueves mantendrá un encuentro con lectores y lecturas en la librería Wells de Cangas, a las 19:00 horas, acompañado por el director editorial, Xosé Ballesteros. Bonifacio Ofogo visita también centros educativos en Muros, Padrón, Carballo, Pontevedra y Marín.
A través de sus fábulas, el narrador camerunés da a conocer la tradición oral africana. Enmarcada en la colección Puntos cardinales, en «Una vida de cuento» reivindica el cuento y la tradición oral como una forma eficaz de luchar contra la deshumanización.
- Cangas instalará cámaras de control de tráfico urbano y supervisará la rotación de coches aparcados
- Final feliz a cuatro días en altura
- BNG y PSOE abandonan al Alondras y encarecen el comedor escolar, denuncia el PP
- Muere Manuel Currás Gayo, Roque, pionero de las traídas comunales en Meira
- Moaña celebrará una Festa Cubana con música, baile y gastronomía el proximo sábado 14 de marzo
- La subasta de la urbanización de A Regueira en Cangas, a punto de quedar desierta por falta de pujas
- La Policía requisa un cuchillo de gran tamaño en una reyerta en la calle Real
- Colisión entre una furgoneta y una motocicleta en el centro de Bueu