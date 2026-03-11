Cultura de África en Cangas

Tras participar durante las últimas semanas en numerosas actividades de animación a la lectura y sesiones de cuentacuentos en Pamplona, Madrid y Valencia, el narrador de origen camerunés, Boniface Ofogo regresa a Galicia para compartir con el alumnado de educación infantil y primaria el legado ancestral africano a través de sus fábulas «O elefante que perdeu o seu ollo», con ilustraciones de Marc Taeger; «A paso de tartaruga», ilustrado por Rebeca Luciani; «O león Kandinga», ilustrado por Elisa Arguilé; y la última «Una vida de cuento», publicadas por la editorial canguesa Kalandraka.

El autor estará hoy en el colegio Castrillón de Coiro, a las 13:00 horas y el jueves mantendrá un encuentro con lectores y lecturas en la librería Wells de Cangas, a las 19:00 horas, acompañado por el director editorial, Xosé Ballesteros. Bonifacio Ofogo visita también centros educativos en Muros, Padrón, Carballo, Pontevedra y Marín.

Noticias relacionadas

A través de sus fábulas, el narrador camerunés da a conocer la tradición oral africana. Enmarcada en la colección Puntos cardinales, en «Una vida de cuento» reivindica el cuento y la tradición oral como una forma eficaz de luchar contra la deshumanización.