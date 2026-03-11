Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actividad literaria

Cultura de África en Cangas

El narrador de Camerún Boniface Ofogo presenta hoy «Una vida de cuento» en el colegio de Coiro y mañana participa en un encuentro en la librería Wells

Boniface Ofogo, a finales del año pasado en Vigo.

Cristina González

Cangas

Tras participar durante las últimas semanas en numerosas actividades de animación a la lectura y sesiones de cuentacuentos en Pamplona, Madrid y Valencia, el narrador de origen camerunés, Boniface Ofogo regresa a Galicia para compartir con el alumnado de educación infantil y primaria el legado ancestral africano a través de sus fábulas «O elefante que perdeu o seu ollo», con ilustraciones de Marc Taeger; «A paso de tartaruga», ilustrado por Rebeca Luciani; «O león Kandinga», ilustrado por Elisa Arguilé; y la última «Una vida de cuento», publicadas por la editorial canguesa Kalandraka.

El autor estará hoy en el colegio Castrillón de Coiro, a las 13:00 horas y el jueves mantendrá un encuentro con lectores y lecturas en la librería Wells de Cangas, a las 19:00 horas, acompañado por el director editorial, Xosé Ballesteros. Bonifacio Ofogo visita también centros educativos en Muros, Padrón, Carballo, Pontevedra y Marín.

A través de sus fábulas, el narrador camerunés da a conocer la tradición oral africana. Enmarcada en la colección Puntos cardinales, en «Una vida de cuento» reivindica el cuento y la tradición oral como una forma eficaz de luchar contra la deshumanización.

