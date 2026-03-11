El Concello revoca la autorización del uso de la Casa do Pobo a Pedra Alta

El gobierno de Cangas resolvió revocar la autorización de uso de la Casa do Pobo a la asociación de vecinos de Pedra Alta. Compartía sede con la veterana Asociación Cultura A Cepa, en el inmueble de la avenida de Bueu, donde se encuentra la sede de la Asociación Cultural Banda de Música Bellas Artes. El conflicto entre A Cepa y la asociación de vecinos Pedra Alta fue la que provocó que el gobierno tomara tan drástica decisión, después de escuchar las quejas de A Cepa. Las clases de gimnasia provocaron el conflicto.

En la resolución se recuerda que que según el reglamento municipal, las asociaciones deben destinar el local a las actividades que recogidas en sus estatutos en la memoria presentada, «quedando subordinado en todo momento ao interés público».

El Reglamento de Participación Cidadá y Registro Municipal de Asociaciones establece que las entidades inscritas deben desenvolver su actividad conforme a sus fines estatutarios declarado y en coherencia con la finalidad pública que justifica el apoyo y la colaboración municipal.

El gobierno local de Cangas señala que «tras las comprobaciones efectuadas por los servicios municipales competentes se constata la realización en el citado local de actividades que no se corresponden con la finalidad autorizada ni con el objeto estatutario comunicado a la administración municipal, incumpliendo así las condiciones que rigen la cesión del espacio», se señala en el escrito de resolución de revocación de la autorización del uso del citado local municipal».

También se recuerda que la Casa do Pobo, situada en la avenida de Bueu, donde también está la Banda de Música Bellas Artes está clasificado como espacio de uso cultura, destinado prioritariamente a la realización de visitas, exposiciones y otras actividades culturales promovidas por el Concello o por las asociaciones culturales promovidas por el Concello o por asociaciones culturales que en él desarrollan su actividad habitual. «Esta natureza requiere disponibilidad y flexibilidad horaria para garantizar la programación cultura y el acceso de la ciudadanía. El uso desarrollado por la entidad resulta incompatible con la naturaleza y programación del espacio, dificultando su correcta gestión conforme a los principios de interés general, igualdad y correcta administración de bienes públicas. El concello pide a la asociación Pedra Alta que desaloje el espacio y entregue las llaves y muestra su disposición disponible en A Casa da Bola, o en el Eirado do Sinal, los martes en horario de mañana y los lunes hasta las 19.00 horas.