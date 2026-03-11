El Concello ordena al promotor sanear el cementerio de Darbo

Los trámites para «municipalizar» el cementerio privado de Darbo, fórmula en la que coinciden el Concello de Cangas y la mayoría de propietarios de nichos comprados al promotor hace tres décadas, avanza a cuentagotas. Mientras varias decenas de personas ya han aportado sus datos a través del Rexistro Xeral para elaborar un censo de propietarios y agilizar el procedimiento, los herederos del empresario aún no han respondido formalmente a la propuesta de ceder al Concello la parcela y los espacios comunes, lo que ha llevado a los responsables municipales a tomar medidas para que los mantengan saneados. Tras varias notificaciones que no fueron recogidas, ha ido la Policía Local a entregársela en mano para que procedan de inmediato al desbroce y limpieza integral de las instalaciones, bajo apercibimiento de sanciones si lo incumplen.

Además de la limpieza y conservación de nichos, lápidas y panteones por sus titulares o familiares, los usuarios asumen, de hecho, tareas de limpieza y ornato de las zonas comunes, al tratarse de instalaciones privadas y no hacerse cargo el promotor y propietario de la parcela. En la práctica, unos pocos se encargan de todo el trabajo y de los gastos de mantenimiento, dinámica a la que se pondría fin si el Concello de Cangas toma las riendas, aunque los herederos de la propiedad siguen dando largas. Además, los cementerios deben contar con un plan de gestión de residuos y tratamientos periódicos de control de plagas.

El concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias, lleva meses haciendo gestiones para su municipalización, que avalaron cerca de dos centenares de personas en una reunión celebrada en diciembre en el consistorio con la condición de que el camposanto pase a ser público sin perder ellos la propiedad de los nichos ni el derecho a trasmitirlos en herencia o venderlos a terceros. El edil anunció entonces contactos con los herederos del promotor para que renuncien a su titularidad en favor del Concello, con «boa acollida», aunque no se ha producido una reunión formal ni se ha plasmado esa sintonía y disponibilidad en ningún documento con un informe jurídico que lo avale.

«Imos dando pasos, pero con cautela», trasladó Antón Iglesias a los afectados del cementerio, construido a comienzos de la década de 1990 y que llevan más de 30 años en situación irregular. El Gobierno local espera ahora la respuesta de los herederos del promotor a su orden de sanear las instalaciones para actuar «en consecuencia».