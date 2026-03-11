La afición ecuestre se cita en Cangas en la «Xuntanza cabalar pola costa»

Con un ojo en el cielo y buenos augurios meteorológicos, la afición ecuestre de toda Galicia está citada este fin de semana a la «XIII Xuntanza cabalar pola costa», que organiza la asociación Cabaleiros do Morrazo. Será el domingo, con salida a las 10 de la mañana desde O Frendoal de Liméns y recorrido por todo el litoral cangués de la ría de Vigo, pasando por la playa de Santa Marta, el entorno de Nerga y Barra, y fin de la ida en el faro de Melide, con Cabo Home al fondo. Allí retomarán fuerzas con bocadillo y refresco antes de emprender el regreso al punto de partida para compartir comida bajo la carpa: entremeses, langostinos y carne asada en el menú general y milanesa en el infantil.

Esta jornada dedicada a los amantes de la hípica que combina una ruta a caballo con la gastronomía, disfrutando de los paisajes de Cangas y las Rías Baixas. ofrece precios populares: 35 euros para adultos por la ruta + bocadillo + comida, y 20 euros para niños y niñas menores de 15 años. Solo ruta + bocadillo: 8 euros. Al placer de montar a caballo se suman un entorno espectacular y una comida en familia bajo la carpa instalada en O Frendoal de Liméns como ingredientes de esta “Ruta cabalar pola costa” de Cangas que organiza la asociación Cabaleiros do Morrazo y en la que colabora el Concello de Cangas.

Curso de bienestar animal

Noticias relacionadas

Por otra parte, el centro de formación «El Siete», en Moaña, acogerá en el mes de mayo un curso presencial y gratuito de «benestar animal no transporte de animais vivos», de 25 horas de duración y orientado a personas ocupadas. Forma parte de la iniciativa Galicia Suma Talento, dentro del plan de formación de personas trabajadoras ocupadas de la Xunta de Galicia y está subvencionada al 100%. El horario será de lunes a viernes, de 20.00 a 22.00 horas, y el teléfono de contacto es el 681980203 o la web www.elsieteformacion.com.