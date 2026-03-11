Actuación de jazz del pianista Sunil López en Cangas

La Asociación de Jazz de Cangas retoma su programación mensual este viernes 13 con el concierto de presentación del nuevo disco del pianista Sunil López, que supondrá además el cierre de su gira. Será en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de la localidad (20:00 horas) repitiendo un formato especial que tuvo muy buena acogida, con el público y artistas sobre el propio escenario recreando la atmósfera de los clásicos clubes de jazz y permitiendo escuchar y sentir la música de una manera más próxima. Sunil López, que estará acompañado por los gallegos Xurxo Estévez al contrabajo y Brais Lorenzo, en la batería, es un pianista y compositor gallego-indio que acaba de rematar una estancia en el jazzcampus de Basilea (Suiza). Su trabajo «Smoke Gets In Your Eyes» mezcla ecos del bebop y del hardbop con elementos de música contemporánea.

