Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Efectos de la Guerra en GaliciaDesahuciadas en O Porriño⚽Miguel Román, lesionadoSedes del MundialPatinetres Trucados VigoAbre Olimpia Valencia
instagramlinkedin

Música

Actuación de jazz del pianista Sunil López en Cangas

Será este viernes en el Auditorio Municipal

Sunil López interpreta una pieza en el piano. | J.P. MOREIRAS

Sunil López interpreta una pieza en el piano. | J.P. MOREIRAS

La Asociación de Jazz de Cangas retoma su programación mensual este viernes 13 con el concierto de presentación del nuevo disco del pianista Sunil López, que supondrá además el cierre de su gira. Será en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de la localidad (20:00 horas) repitiendo un formato especial que tuvo muy buena acogida, con el público y artistas sobre el propio escenario recreando la atmósfera de los clásicos clubes de jazz y permitiendo escuchar y sentir la música de una manera más próxima. Sunil López, que estará acompañado por los gallegos Xurxo Estévez al contrabajo y Brais Lorenzo, en la batería, es un pianista y compositor gallego-indio que acaba de rematar una estancia en el jazzcampus de Basilea (Suiza). Su trabajo «Smoke Gets In Your Eyes» mezcla ecos del bebop y del hardbop con elementos de música contemporánea.

n

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents