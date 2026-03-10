La Valedora requiere a Moaña solución a las fecales en A Xeira

La Valedora do Pobo ha requerido al Concello de Moaña información actualizada sobre el estado de la red de saneamiento en la parte baja de la calle A Xeira, tras las denuncias vecinales por los desbordamientos de la red de fecales que, según afirman, se repiten de forma habitual en los días de lluvia. Así lo trasladó ayer la secretaria comarcal de Movemento Sumar Galicia, Sara de Matos.

En su escrito, la Valedora solicita al gobierno local que detalle las comprobaciones realizadas sobre este problema y las medidas adoptadas o previstas para solucionarlo. En especial, pide información sobre la separación de las redes de pluviales y fecales. Sara de Matos denuncia que, desde la renovación de la calle A Xeira, «la red de saneamiento fecal desborda con frecuencia» en episodios de lluvia, lo que genera «importantes molestias y preocupación entre los vecinos». La responsable comarcal alerta además de «una situación totalmente insalubre».

Desde Sumar sostienen que los afectados se vieron obligados a recurrir a instancias superiores para que se investigase el caso «ante la falta de respuesta por parte del ejecutivo local». El Concello había señalado ante la Valedora que los desbordamientos respondían a episodios meteorológicos extremos y puntuales. Los vecinos aportaron entonces vídeos como prueba, tras lo que la institución emitió un segundo requerimiento de información.

Sumar reconoce que el Concello admitió la necesidad de instalar una red separativa de pluviales y fecales. Según indicó, esta actuación se ejecuta de manera progresiva. La formación critica, sin embargo, que siga sin implantarse esa red separativa entre la PO-313 y A Xeira, «a pesar de reconocer la necesidad de esta actuación». También cuestiona las prioridades del gobierno local y considera «incomprensible» que se destinen 218.500 euros a la reforma de la calle Entre os Valos mientras, asegura, Veiga da Arca continúa «totalmente abandonada».