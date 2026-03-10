El tripartito rechaza las críticas del PP por el Alondras y los comedores y dice que buscan "confundir"

Las críticas del PP de Cangas por las demoras en la renovación del césped del campo de O Morrazo, que obliga al Alondras a jugar en Moaña mientras no se ejecuten, y las carencias del servicio de comedores escolares ha encontrado réplica en los responsables del Gobierno tripartito, que acusan al concejal José Luis Gestido de arremeter sin fundamento y con falsedades con la intención de «confundir» a la ciudadanía y sacar rédito político.

La alcaldesa, Araceli Gestido, y las concejalas Sagrario Martínez y Xiana Abal recuerdan que los trabajos en el campo de fútbol siguen los cauces y plazos administrativos, y que la exclusión, por carencias técnicas, de la empresa Limonta Sport, que había presentado la oferta más ventajosa, así como el mal tiempo de los últimos meses han demorado la actuación. En todo caso, la directiva del club de fútbol está al tanto de esas incidencias y conforme con esperar a que el tiempo mejore para acometer los trabajos en el césped con plenas garantías.

Con respecto a las críticas sobre los comedores escolares, desde el Concello invitan al PP a preguntar a la Xunta por qué lleva más de una década sin subir las prestaciones para sufragar los menús o por qué obliga a Cangas a firmar un convenio por dos años para la gestión de este servicio, mientras en otros municipios lo asume. También alude al «agravio comparativo» entre centros escolares de Cangas que tienen que recurrir al catering mientras otros disponen de comedor, o con respecto a Moaña, donde la Administración autonómica abona el importe total de los comedores escolares.