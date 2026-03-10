Los vecinos pondrán 130 trampas contra la velutina en Moaña

La lucha para mitigar el impacto de la vespa velutina, la especie invasora que llegó hace más de una década a O Morrazo, no cesa en Moaña. En 2025 se registró un repunte en el número de nidos denunciados y, por ello, los voluntarios de la Asociación Galega de Apicultura y el Concello de Moaña celebraron en febrero talleres de elaboración de trampas en todas las parroquias del municipio. El objetivo es implicar cada vez a más vecinos en la tarea de frenar la expansión de esta avispa.

En total, 130 vecinos se comprometieron a instalar y revisar las trampas, que deberán colocarse entre marzo y mayo para reducir el riesgo de formación de nuevos nidos. De ellas, 67 estarán ubicadas en puntos donde ya se empleó este sistema el año pasado, mientras que otras 63 se instalarán en nuevos emplazamientos gracias a la implicación de más residentes que se han sumado a la iniciativa.

Por parroquias, en Tirán se instalarán 33 trampas, 13 de ellas en nuevos puntos. En San Martiño se colocarán 23 dispositivos contra la velutina, de los que 13 estarán en emplazamientos nuevos, y en Domaio habrá 29, con 16 incorporaciones. En O Carme se instalarán 20 trampas y en Meira, 25, de las que 11 serán de nueva creación.

En 2025 se constató un repunte en el número de nidos desactivados por la empresa pública Seaga

Durante los talleres, los participantes también aprendieron a preparar la mezcla de azúcar, levadura y zumo de arándanos que sirve para atraer a las avispas y capturarlas. Los vecinos se comprometen a renovar el cebo cada 15 días para que las trampas sigan siendo efectivas hasta finales de mayo. Será ya en verano cuando se pueda comprobar si este trabajo está dando resultados.

Cabe recordar que durante el pasado año se recibieron 237 avisos por nidos de esta avispa, de los que 234 fueron gestionados por la empresa pública gallega Seaga y tres por el servicio de emergencias 112. Por parroquias, O Carme fue la más afectada, con 73 casos, seguida de Meira, con 61, y Domaio, con 45. En San Martiño se contabilizaron 33 avisos y en Tirán, 25.

Estos datos suponen un repunte con respecto a 2024, aunque todavía quedan lejos de los peores años de incidencia de esta especie invasora, registrados entre 2017 y 2023.