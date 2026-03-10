Una ruta de la memoria por Ons y Sálvora

La naviera Piratas de Nabia organizó este domingo, con motivo del 8-M, una actividad especial en Ons y Sálvora. Se trataba de un homenaje a las mujeres de estos dos archipiélagos del Parque Nacional Illas Atlánticas y reivindicar su memoria. Una buena iniciativa.

El Espíritu Santo no siempre es sinónimo de luz

Si no nos creen pregúntenle a los vecinos del barrio de Espíritu Santo, en Cangas, que cada dos por tres y sin saber muy bien la razón se quedan sin alumbrado público. Por ejemplo, ayer mismo por la tarde. A lo mejor son los efectos retardados de alguna de esas borrascas de alto impacto... o adelantados. ¡A saber!

Araceli Gestido cambia Cangas por Cabo Verde

Serán solo unos días, aunque suponemos que habrá quien querrá que fuesen más. El caso es que la alcaldesa acude al archipiélago africano a un congreso sobre mujeres electas para cargos públicos. Mientras tanto, la boss será Sagrario Martínez.