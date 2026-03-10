Final feliz a cuatro días en altura

Un gato, aparentemente sin dueño, salió ayer ileso de los cuatro peores días de su vida gracias a la implicación de la vecina de A Fraga Olga García y de la empresa de poda en altura Arboricultura Gaia. Todo comenzó el viernes 6, cuando el animal se subió a un carballo de gran altura situado cerca de la carretera provincial, en A Fraga. Incapaz de bajar por sus propios medios, quedó atrapado a unos nueve metros de altura. La vecina trató de ayudarle, sin éxito.

García dio entonces la voz de alarma al 112, al Concello y a distintos servicios de emergencia, como la Policía Local y los bomberos. Lamenta que ninguno de estos operativos acudiese a rescatar al animal. Finalmente, ayer y por mediación de una amiga, se puso en contacto con la empresa Arboricultura Gaia, con sede en Cuntis.

Los encargados del rescate de forma altruista. / FdV

Después de cuatro días subido al árbol, el gato pudo salir por fin ileso, aunque la operación resultó compleja. Los trabajadores ascendieron con ayuda de un arnés, pero el animal, asustado, escaló todavía más alto. Ya en la parte superior, uno de los especialistas tuvo que cortar una rama mientras sus compañeros extendían una tela para amortiguar la caída. Tras tocar tierra, el gato echó a correr por el monte.

La vecina que dio la voz de alarma agradece el gesto altruista de la empresa de tala y poda, «ya que vinieron rápido, porque realizaban un trabajo cerca, y no cobraron nada». Su intervención permitió poner fin con éxito a un complicado rescate.