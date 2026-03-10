Los políticos se echan al monte

Algunos no dijeron nada, a lo mejor por temor a no completar la prueba o por si se echaban atrás en el último momento. Alguno dijo que no iba a participar, que en base alguna experiencia previa prefería entrenar más a fondo. Hablamos del Trail do Nocedo y de los representantes políticos. La única que anunció que iba a participar fue la directora de Deportes de la Diputación, Xisela Aranda, que fue fiel a su palabra. Una lista a la que finalmente también se sumaron el jefe del Servizo Provincial de Deportes de la Xunta, Daniel Benavides; la portavoz del PP de Bueu, Elena Estévez; y el concejal de Deportes de Bueu y presidente del Club Corredoiras, Ricardo Verde.

Ricardo Verde en uno de los tramos del "trailiño" por la zona pegada al mar, en Beluso. / Kiko Agrasso

Todos se echaron al monte, aunque también tuvieron que sortear los «penedos» del entorno de la playa de Area de Bon. Un sano pique deportivo en la modalidad del «trailiño». No se dejen engañar por el diminutivo: será «trailiño», pero son también 15 kilómetros de aúpa.

Xisela Aranda demostró estar en plena forma y completamente enamorada de las carreras que organiza la Asociación por Beluso (Asbel). El año pasado, recién estrenado el cargo, acudió al Cross de Cabo Udra. Una cita en la que también participó Benavides. Pero con resultados dispares. El representante de la Xunta reconocía en el acto de presentación del Trail do Nocedo que no había sido capaz de acabar aquella carrera y que no se atrevía con el trail, que es más largo y más exigente. Pero al final, animado por Xisela Aranda y la organización tomó la salida y llegó a la meta.

La directora de Deportes de la Diputación, Xisela Aranda, sobre los "penedos" del litoral de Beluso. / Trail do Nocedo

Este desembarco «foráneo» espoleó a los autóctonos. Elena Estévez, gran aficionada a las carreras, no podía faltar a un prueba en su parroquia y aprovechó los ánimos de «jugar en casa». Y finalmente "Ricar" Verde, consumado corredor y con varias maratones en las piernas. Desde hace tiempo los problemas físicos no le dejaban competir, pero el «trailiño» le permitió probarse y demostrarse que está en el buen camino.

Ya se sabe que lo importante es participar, pero al final todo el mundo mira la posición y los cronos. Aunque sea de reojo. Diremos que Xisela Aranda acabó en la posicion 128, con un tiempo de 2 horas y 7 minutos; Ricar Verde en la 148, con 2 horas y 11 minutos; Elena Estévez en la 221, con 2 horas y 34 minutos; y Daniel Benavides en la 225, con 2 horas y casi 37 minutos.