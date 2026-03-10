Bateeiros
Pesca recibe a Socomgal para estudiar los retos del sector mejillonero
Redacción
Moaña
El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica de la Xunta, Isaac Rosón, mantuvo ayer una reunión con representantes de la Sociedade Cooperativa Galega de Mexilloneiros de Galicia (Socomgal), con sede en Moaña. Desde la Consellería do Mar explican que el encuentro sirvió de tema de contacto institucional con la entidad.
Ambas partes intercambiaron impresiones sobre los retos y oportunidades del sector y reforzaron las vías de diálogo y colaboración entre la Consellería do Mar y los representantes de esta cooperativa.
- Cangas instalará cámaras de control de tráfico urbano y supervisará la rotación de coches aparcados
- El jugador del Keniata que sufrió un infarto despierta pero permanece en la UCI
- Moaña celebrará una Festa Cubana con música, baile y gastronomía el proximo sábado 14 de marzo
- La subasta de la urbanización de A Regueira en Cangas, a punto de quedar desierta por falta de pujas
- BNG y PSOE abandonan al Alondras y encarecen el comedor escolar, denuncia el PP
- La Policía requisa un cuchillo de gran tamaño en una reyerta en la calle Real
- Colisión entre una furgoneta y una motocicleta en el centro de Bueu
- Una mujer herida tras ser arrollada en un paso de cebra de Pedra Alta