Pesca recibe a Socomgal para estudiar los retos del sector mejillonero

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica de la Xunta, Isaac Rosón, mantuvo ayer una reunión con representantes de la Sociedade Cooperativa Galega de Mexilloneiros de Galicia (Socomgal), con sede en Moaña. Desde la Consellería do Mar explican que el encuentro sirvió de tema de contacto institucional con la entidad.

Ambas partes intercambiaron impresiones sobre los retos y oportunidades del sector y reforzaron las vías de diálogo y colaboración entre la Consellería do Mar y los representantes de esta cooperativa.