Moaña actualiza el futuro centro de Domaio para que integre a bebés

El Concello de Moaña acordó ayer, en la Xunta de Goberno Local, contratar la revisión y adaptación del proyecto básico y de ejecución de la reforma del antiguo inmueble destinado a la educación de niños de 3 a 6 años del CEIP de Domaio. El objetivo es convertirlo en la segunda escuela infantil pública del municipio, después de la Galiña Azul ubicada en Quintela.

Con una inversión de algo más de 3.000 euros, esta revisión busca actualizar un proyecto redactado en 2021 para que el Concello pueda optar con mayor agilidad a ayudas de otras administraciones que permitan financiar la reforma en cuanto se abran nuevas convocatorias.

La concejala de Ensino, Dolores Chapela, explicó además que se modificará la distribución de espacios prevista inicialmente para atender a 15 niños en cada una de las aulas. Una de ellas estará destinada a menores de entre 0 y 2 años, mientras que la otra acogerá a niños de 2 a 3 años.

De este modo, el servicio amplía su alcance respecto a la previsión inicial, que contemplaba aulas para menores de entre 1 y 3 años. La futura escuela infantil podrá dar respuesta también a familias con bebés de menos de un año.

Para llegar a este punto, el Concello tuvo que encargar el proyecto de reforma del inmueble y gestionar durante meses la segregación de la parcela respecto al resto de los terrenos del CEIP de la parroquia, con el fin de que el edificio pase a prestar un servicio de Benestar Social en lugar de educativo.

A finales de enero, el Consorcio Galego de Igualdade e Benestar descartó que la Xunta asumiese la reforma y gestionase el centro como una segunda Galiña Azul. La apuesta del ejecutivo gallego por el cheque guardería ha frenado, por ahora, la creación de nuevos centros autonómicos en esta primera etapa educativa.

Así las cosas, el Concello de Moaña tendrá que buscar nuevas vías de financiación para sacar adelante la actuación y, una vez que la guardería entre en funcionamiento, asumir también su gestión como centro infantil municipal.