Ocio infantil
Moaña abre el viernes una nueva serie de «rechouchíos»
Redacción
Moaña
El Concello de Moaña programa cinco actividades de ocio infantil dentro del programa Rechouchíos para estos dos meses. Este viernes, día 13, en el centro cultural de Tirán se programa el cuentacuentos teatralizado «Peques e heroas». El miércoles 18 de marzo, en el auditorio del IES As Barxas la Escola Municipal de Música pone en escena el cuento musicado «A mellor sopa do mundo» y el viernes 27, en el centro cultural de Quintela se programa la obra de teatro y títeres «Nanai da China», de Pérez&Fernández.
En abril el día 10 el centro cultural de Domaio acoge el cuentacuentos «O lobo feliz», de Miguel Guido. Y el 17 de abril, de nuevo en Quintela, se representa la obra «A libraría máxica», de Inventi Teatro.
