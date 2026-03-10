La esencia de la Semana Santa

A las 20:00 horas, tras la celebración de la Eucaristía vespertina, las cinco cofradías y hermandades de Cangas se dieron cita en la excolegiata para asistir al pregón de la Semana Santa 2026. El templo acogió a numerosos fieles y vecinos que, con recogimiento y expectación, participaron primero en la procesión cofrade y, a continuación, en el anuncio oficial de estas celebraciones que, desde 2002, cuentan con el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico de Galicia.

La encargada de pronunciar el pregón fue la canguesa María Nieves Guimeráns Meira, escritora de poesías, cuentos y reflexiones, quien proclamó con emoción las riquezas y singularidades de una Semana Santa profundamente arraigada en la identidad local. En su intervención evocó su infancia, vivida en las inmediaciones del atrio de la iglesia, y recordó con especial cariño aquellas celebraciones que dejaron una huella imborrable en su memoria.

Aunque lleva media vida residiendo en Villalba, aseguró conservar con absoluta nitidez las imágenes del Domingo de Ramos, con palmas y ramos de olivo adornados con caramelos y galletas; la procesión del Santo Encuentro, auténtica catequesis popular sobre los acontecimientos de la Pasión; el sobrecogedor Desenclavo y el solemne Santo Entierro; y, finalmente, la alegría luminosa de la Resurrección.

Integrantes de la procesión cofrade en el exterior de la iglesia. / CMGM

En un tono cercano y reflexivo, señaló que su vida, como la de todos los presentes, ha estado marcada por momentos difíciles en los que ha tenido que “cargar con su cruz”, al igual que el Nazareno. Recordó que todos, en algún momento, nos hemos sentido traicionados como Pedro, injustamente juzgados como ante Pilato, perseguidos o, por el contrario, reconfortados y consolados como por la Verónica y las Santas Mujeres. Sin embargo, subrayó que siempre es posible “ver la luz” gracias a la esperanza de la Resurrección. Nadie está exento de dolor o sufrimiento, afirmó, pero la fe da sentido a la vida y alimenta la búsqueda constante de un mundo mejor.

La procesión cofrade en el interior del templo parroquial de Cangas. / CMGM

También quiso destacar la evolución experimentada por la Semana Santa de su pueblo natal. Con el paso del tiempo han surgido nuevas hermandades y se han incorporado nuevos pasos procesionales, pero —señaló— la esencia permanece intacta. La entrega de los costaleros, soportando el peso de las imágenes, es expresión de amor al prójimo y de caridad hacia quienes más lo necesitan. Los cofrades, añadió, poseen una mirada particular sobre la realidad y ofrecen un testimonio de fe que se manifiesta en lo cotidiano.

El acto concluyó con el tradicional concierto anual de marchas procesionales, interpretado magistralmente por la Banda de Música Bellas Artes de Cangas. Entre las piezas ejecutadas destacó la conocida marcha “Siempre la Esperanza” (2012), del compositor sevillano Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros, que puso el broche solemne y emotivo a una velada cargada de sentimiento y devoción.

