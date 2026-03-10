El Concello achaca a carencias del edificio las filtraciones en Noria 4, pero lo revisará

La entrada masiva de agua en sótanos y garajes del edificio de la calle Noria 4, se deben, según el Gobierno de Cangas, a un mal diseño y deficiente estanqueidad de las instalaciones, y no a filtraciones de la red de saneamiento, como apuntan algunos vecinos. En todo caso, desde la Administración local volverán a revisar las conexiones con buzos, además de estar tramitando ya una actuación integral en la calle Noria que permitirá renovar las canalizaciones y revisar a fondo el sistema, apuntan las responsables municipales.

Los afectados insisten en la gran cantidad de agua que inunda el edificio, alcanzando los dos metros de altura, inutiliza los ascensores y desprende un fuerte olor. El color marrón que quedó en suelos y paredes refuerza, según los residentes, la idea de que el agua procedía de la red de saneamiento y no de filtraciones del cercano río Bouzós. Cargan contra el Concello y sostienen que el vaciado de los garajes demuestra que el origen no está en el río, sino en aguas fecales de varios edificios del entorno que acaban en su inmueble, pero el Gobierno local y la UTE concesionaria del servicio, discrepan.

La alcaldesa, Araceli Gestido, incide en que ya se hicieron varias comprobaciones que confirmaron que la red de saneamiento estaba bien y no provocan filtraciones al edificio, más allá de algunas goteras por pequeña juntas o fisuras poco relevantes. Los técnicos, dicen, tienen claro que el problema deriva del sistema de drenaje del inmueble, mal diseñado y ejecutado, como también comprobaron los buzos, que apreciaron importantes huecos entre los tubos y la pared por donde se filtraba el agua. Concluyen que, al estar el garaje sobre el río y haber filtraciones por el sistema de drenaje, las bombas no logran achicar el caudal de agua del río que les entra. El hedor derivaría del barro y lodos de los arrastres, sostienen.

Insisten desde el Concello y UTE Gestión Cangas que la red está bien, que aún así volverá a revisarse, pero reiteran que el edificio precisa una correcta impermeabilización para corregir esos problemas internos do inmueble. Si estuviera en las redes, habría más edificios del entorno afectados, argumentan. Para poder resolverlo de forma definitiva, la comunidad exige levantar la calle Noria, una obra que el Concello ya tiene en agenda.