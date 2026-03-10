El campo de Monte Carrasco se cede al Concello para realizar mejoras, pero seguirá sin césped

El acuerdo de cesión del campo de fútbol de Monte Carrasco por la Comunidade de Montes de Darbo al Concello de Cangas ya está formalizado, tras estampar su firma la alcaldesa, Araceli Gestido, en un documento notarial, dando inicio a un año de plazo para que la administración municipal acometa obras de mantenimiento y puesta a punto de las instalaciones, particularmente los vestuarios y dependencias anexas que presentan graves deficiencias. Lo que no contempla el convenio es la dotación de hierba natural o césped sintético, como demandan centenares de usuarios que utilizan el campo y que refieren que es practicamente el único con el terreno de juego de tierra en la comarca y en todas las competiciones que disputan de ámbito provincial. Cuando remate esta cesión temporal, el Concello tiene previsto rubricar un contrato de alquiler por el uso de las instalaciones con los comuneros de Darbo, que son los propietarios y hasta ahora no cobran nada por el servicio.

«As actuacións inmediatas céntranse principalmente la mellora dos vestiarios», explica la regidora canguesa tras firmar el documento ante notario. «En concreto, procederase á substitución das placas de pladur, a renovar as instalacións de fontanería e electricidade e á mellora das duchas co obxectivo de deixar estas dependencias en boas condicións de uso» añade Araceli Gestido, que responde así, aunque parcialmente, a las demandas que le llegan de clubes deportivos y aficionados del municipio.

La Comunidade de Montes en Man Común de Darbo dio su visto bueno al acuerdo con el Concello de Cangas en la asamblea celebrada el 29 de noviembre, aunque la cesión será por un periodo limitado, el necesario para ejecutar los trabajos de mejora, descartando opciones a más largo plazo, al igual que ya trasladaron a anteriores gobiernos municipales. La propuesta municipal más ambiciosa se produjo en 2009, cuando la asamblea de comuneros rechazó por abrumadora mayoría la solicitud de cesión al Concello del campo de fútbol de Monte Carrasco por 40 años y echó por tierra las intenciones municipales de dotarlo de hierba sintética con una inversión de 400.000 euros con fondos del Plan E para ponerlo a disposición del Alondras y de los futbolistas de base. Aquel revés propició, con el tiempo, explorar la fórmula de cesión al Concello del campo de O Morrazo por parte del Alondras y redirigir las inversiones.

Con la actual cesión por un año, la institución municipal realizará «as tarefas de mantemento das instalacións» necesarias para que pueda usarlas el vecindario, preferentemente los clubes de fútbol con base en el municipio y en función de las solicitudes presentadas, señalan desde el Ejecutivo local. El Concello de Cangas valora otras mejoras posteriores con el alquiler de las instalaciones a cambio de una retribución económica a la Comunidade de Montes.