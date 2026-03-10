La Xunta instala advertencias ante los caballos en la PO-313

El problema de los caballos de monte que acceden a las carreteras de Moaña, especialmente a la PO-313, que conecta la villa con Marín, se ha agravado en los últimos años. Los continuos avisos al 112 obligan a intervenir con frecuencia a la Policía Local y a Protección Civil. De hecho, el cuerpo municipal registra una media de un centenar de incidencias de este tipo cada año.

Ante el riesgo que esta situación supone para los conductores, la Consellería de Infraestruturas, titular de la vía, ha instalado en los últimos días dos grandes señales de color amarillo para alertar de la posible presencia de equinos en la calzada y recomendar a los usuarios que reduzcan la velocidad. Los vecinos, sin embargo, llevan años denunciando precisamente el exceso de velocidad de muchos vehículos en este tramo.

Desde Infraestruturas señalan que los carteles se han colocado en la zona más conflictiva: en el punto kilométrico 7, en sentido Marín-Moaña, y en el 11, en dirección a Marín, cerca del cruce de bajada al local comunal de A Tioura. Por ahora, se desconoce si se adoptarán nuevas medidas para mitigar un problema de difícil solución.

Cabe recordar que en noviembre se registró un accidente más allá del mirador de A Fraga. Fue necesario sacrificar al animal, que había quedado gravemente herido, y las labores de control del tráfico supusieron además un serio peligro para los agentes, ya que el siniestro ocurrió a primera hora de la mañana, antes de la salida del sol y sin iluminación artificial en la zona.

Junto a la futura senda que la Xunta plantea para los tramos más urbanos de esta carretera, en la parte alta de Moaña, los vecinos y el Concello propondrán también medidas físicas para reducir la velocidad.

El reciente intento del Concello de implicar a la Consellería de Medio Rural en la búsqueda de una solución resultó infructuoso. Esta administración considera que son los ayuntamientos los que deben hacerse cargo de los caballos que permanecen en el monte sin dueño conocido, los llamados caballos mostrencos.