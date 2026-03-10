Plan Camiño Rural
Bueu proyecta pavimentar un camino entre Montemogos y Vilar con ayuda de Agader
El sendero tiene una longitud de más de 200 metros | La obra es posible gracias a un cambio en las bases, que ahora autorizan cambiar el tipo de firme original y se hormigonará
El Concello de Bueu proyecta el pavimentado de un camino de más de 200 metros de longitud entre los lugares de Montemogos y Vilar, en la parroquia de Beluso. La obra está presupuestada en 54.000 euros y el gobierno local la acaba de incluir dentro de la convocatoria de ayudas del Plan Camiño Rural de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).
Este sendero está incluido en el Inventario de Camiños de Titularidade Municipal de Beluso y desde el ejecutivo local explican que no es la primera vez que se plantea su arreglo y acondicionamiento. Hasta la fecha no era posible debido a los requisitos que se recogían en las bases de las subvenciones de Agader. «Ata agora non era posible incluír proxectos que supuxeran un cambio no tipo de pavimento. É dicir, se estaba en terra tiña que seguir en terra e non se podía hormigonar ou asfaltar», explica el alcalde bueués, Félix Juncal. Una exigencia que restringía las posibles intervenciones y que ahora desaparece. «No seu día xa tivemos que renunciar ao asfaltado dun tramo no entorno da baixada de Area de Bon e logo asumiuse co Plan Concellos [ahora Plan +Provincia] da Deputación», añade.
Desde el gobierno local justifican la inclusión de este vial porque con anterioridad ya se pavimentó un tramo previo. De hecho esa obra provoca que ahora el agua se concentre en este camino e inunde algunas de las fincas con frente al mismo. Con este proyecto se pretende dotar a todo el sendero de un pavimento de hormigón y acondicionar así una nueva comunicación entre los núcleos de Montemogos y Vilar, que además discurre por las inmediaciones del Lago Mansiño.
El presupuesto de licitación es de 44.662 euros, que es la cuantía para la que solicita subvención el Concello de Bueu. A ese importe hay que sumarle el correspondiente IVA, que eleva el coste total a 54.000 euros.
Asfaltado entre Castrelo y Fonte Alta, en Cela
La última subvención aprobada por Agader dentro del Plan Camiño Rural fue para el asfaltado del tramo entre Castrelo y Fonte Alta, en la parroquia de Cela. Esta obra fue adjudicada a la empresa Caldevergazo y se acometerá una vez que concluyan los trabajos para la dotación de la red de abastecimiento de agua a esta misma zona.
La mesa de contratación municipal acordó hace unos días proponer la adjudicación a la empresa Construcciones Vale por un importe de 77.786 euros, con cargo al Plan +Provincia. Una vez formalizado el contrato la empresa tendrá un plazo de tres de meses para concluir los trabajos, que darán servicio a unas 60 viviendas.
