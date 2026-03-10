"Augas Limpas" celebra que se actúe de urgencia en la PO-315

La Plataforma Augas Limpas celebra el anuncio de actuar con urgencia sobre la PO-315, al entender que esta está vía «é unha das causas da contaminación por fecais da ría de Aldán-O Hío», pues recoge « descontroladamente» las aguas pluviales de una zona muy amplia forzando el funcionamiento de la estación de bombeo próxima al centro de salud de Aldán y provocando alivios. Añade que en la zona de la alameda hay enlaces que conectan las pluviales de la PO-315 con la red de saneamiento. «Como todos os bombeos están en cascada a continuación vese afectado o de Vilariño, Liméns, Santa Marta, etc.», apuntan. La Plataforma enfatiza este ejemplo como prueba de que una «intervención seria e rigurosa» sobre la red de saneamiento de Cangas «debe iniciarse nas periferias, auditando con precisión e eliminando o maior número posible de infiltracións de pluviais e augas brancas».