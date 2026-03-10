Vertidos fecales
"Augas Limpas" celebra que se actúe de urgencia en la PO-315
G.M.P.
La Plataforma Augas Limpas celebra el anuncio de actuar con urgencia sobre la PO-315, al entender que esta está vía «é unha das causas da contaminación por fecais da ría de Aldán-O Hío», pues recoge « descontroladamente» las aguas pluviales de una zona muy amplia forzando el funcionamiento de la estación de bombeo próxima al centro de salud de Aldán y provocando alivios. Añade que en la zona de la alameda hay enlaces que conectan las pluviales de la PO-315 con la red de saneamiento. «Como todos os bombeos están en cascada a continuación vese afectado o de Vilariño, Liméns, Santa Marta, etc.», apuntan. La Plataforma enfatiza este ejemplo como prueba de que una «intervención seria e rigurosa» sobre la red de saneamiento de Cangas «debe iniciarse nas periferias, auditando con precisión e eliminando o maior número posible de infiltracións de pluviais e augas brancas».
- Cangas instalará cámaras de control de tráfico urbano y supervisará la rotación de coches aparcados
- El jugador del Keniata que sufrió un infarto despierta pero permanece en la UCI
- Moaña celebrará una Festa Cubana con música, baile y gastronomía el proximo sábado 14 de marzo
- La subasta de la urbanización de A Regueira en Cangas, a punto de quedar desierta por falta de pujas
- BNG y PSOE abandonan al Alondras y encarecen el comedor escolar, denuncia el PP
- La Policía requisa un cuchillo de gran tamaño en una reyerta en la calle Real
- Colisión entre una furgoneta y una motocicleta en el centro de Bueu
- Una mujer herida tras ser arrollada en un paso de cebra de Pedra Alta