«Sonodramas do Morrazo» busca palabras galegas propias da nosa comarca

G.M.P.

«Son SON - Sonodramas do Morrazo» é un proxecto sonoro-performativo que chegará a Cangas no Mes das Letras Galegas para escoitar o territorio e descubrir como soa a nosa memoria colectiva, anuncian os seus promotores, a Asociación Cultural Arborar en colaboración co Concello de Cangas e o Servizo de Normalización Lingüística, e coa achega da Deputación de Pontevedra.

«Buscamos palabras galegas propias do Morrazo para nomear os sons do mar, do vento, da chuvia, dos animais ou da vida cotiá. Pequenos tesouros da lingua que, coas vosas achegas, formarán parte dunha creación sonora colectiva e de novas accións públicas abertas á veciñanza», anuncian, e piden á cidadanía que participe e comparta as palabras que lembra, que herdou dos seus antergos ou que aínda usa.

