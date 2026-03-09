Ferral pregunta al PP local por la intención del Sergas con las urgencias

Las decenas de vecinos que mantienen el pulso con la Consellería de Sanidade cumplieron ayer 226 semanas de concentraciones dominicales para exigir el regreso del servicio de urgencias a Moaña. Esta atención permanece centralizada en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas desde finales de marzo de 2020, cuando fue trasladada como medida para mitigar los efectos de la pandemia de Covid-19.

La alcaldesa, Leticia Santos (BNG), volvió a encabezar la convocatoria, que ayer recuperó el formato de concentración ante la Casa do Mar, cerrada por ser domingo y, precisamente, por carecer de PAC. La protesta llegó una semana después de la manifestación que reunió a cerca de 3.000 personas por el centro urbano y que concluyó ante el futuro centro de salud para reclamar su apertura con el servicio de urgencias.

El portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, explicó que la moción presentada al pleno en apoyo de la movilización salió adelante con los votos favorables del BNG y del PSOE y con la abstención del PP. Ferral lamentó que los concejales populares, principal grupo de la oposición, no interviniesen en ese punto y, micrófono en mano, pidió al PP local explicaciones por ese silencio.

El portavoz se preguntó si los populares «tienen alguna información al respecto que no quieran compartir con los vecinos» y reclamó a sus ediles que se sitúen del lado «de los que pedimos que se cumpla el compromiso firmado por la Xunta en el convenio». Ferral advirtió además de que «el tiempo se acaba y es hora de definirse», en alusión a la próxima apertura del nuevo centro de salud.

Por su parte, la alcaldesa insistió en que lo que reclaman es el «derecho a una atención sanitaria digna en Moaña» y sostuvo que mantener el PAC «desplazado a Cangas» sigue ocasionando retrasos «cuando necesitamos atención médica urgente». «Cuando se debe atender una urgencia en Moaña, también es necesario movilizar más medios, porque hay que traer a un equipo médico desde Cangas. A veces se movilizan varias ambulancias que dejan de prestar servicio para trasladar a un médico», alertó.

Santos apela a las cifras de trabajadoras y asegura que «las mujeres sostienen el sistema sanitario público»

Santos añadió que «ya quedó demostrado que el PAC en Moaña es imprescindible», además de recordar que sigue figurando en la cartera de servicios del Sergas. La regidora aseguró que no darán «el brazo a torcer» y defendió que están reclamando una atención sanitaria para todos, «independientemente de su condición social o económica». A su juicio, la Xunta lleva «seis años seguidos castigándonos, obligándonos a ir a nuestro PAC secuestrado en Cangas».

Tanto el gobierno local como la Plataforma da Sanidade siguen a la espera de una reunión con responsables del Sergas «para que nos expliquen cómo van a prestar el servicio de urgencias en Moaña y también cuándo van a hacer el traslado de la Casa do Mar al nuevo centro de salud».

Leticia Santos aprovechó además la celebración del Día Internacional de la Mujer para subrayar que «la sanidad pública está sostenida mayoritariamente por mujeres». Señaló que el 77,8 % del personal de la sanidad gallega son mujeres y que, en enfermería, ese porcentaje se eleva hasta el 90 %, aunque «hay menos jefaturas médicas ocupadas por ellas». También denunció que, según distintos estudios, «las mujeres pueden estar peor diagnosticadas en más de 700 enfermedades» e incluso reclamó incorporar «la perspectiva de género» a la medicina.