La Policía requisa un cuchillo de gran tamaño en una reyerta en la calle Real

La Policía Local de Cangas requisó un cuchillo de 30 centímetros de hoja a un individuo que lo portaba mientras discutía con otros dos en un establecimiento hostelero de la céntrica Rúa Real próximo a la iglesia excolegiata. Los agentes recibieron una alerta de ciudadanos que presenciaron la discusión el viernes por la tarde, se personaron en el lugar y cachearon al hombre, de unos 50 años, que lo escondía en una manga de su indumentaria. Intervinieron el cuchillo de grandes dimensiones e identificaron al individuo, que se enfrenta a un posible delito por portar un arma blanca en espacios públicos. Los otros dos hombres implicados en la reyerta, motivada por un asunto de drogas, según testigos, huyeron del lugar al percatarse del operativo policial.

Portar, exhibir o usar un arma blanca en espacios públicos, establecimientos, lugares de ocio o eventos está estrictamente prohibido y sancionado administrativamente con multas de 601 euros a 30.000 euros, además de las consecuencias penales que puedan derivarse. Solo se permite su uso en el domicilio, lugar de trabajo o actividades deportivas justificadas, requisándose si la policía considera que representa un riesgo, como es el caso de la riña denunciada en el centro de Cangas.