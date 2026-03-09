El Nocedo corona a Martín Barreiro y Diana Domínguez

Un día espectacular para una prueba espectacular. El Trail do Nocedo celebró este domingo su quinta edición, con un récord absoluto de participación y con la gran novedad de estrenarse como una prueba dentro del Campionato Galego de Carreiras de Montaña y la Copa Galicia de Carreiras de Montaña. La prueba reina, con un recorrido de 27 kilómetros y un desnivel de 1.600 metros, coronó a Martín Barreiro Durán y a Diana Domínguez Pereira, que repite el triunfo de 2025. Y en el caso del «trailiño», sobre un trazado de 15 kilómetros, los más rápidos fueron Anxo Otero Amoedo y María Oliveira Meleiro.

Detrás del Trail do Nocedo está la Asociación por Beluso (Asbel), que organiza con esmero una prueba que cuenta con un centenar de voluntarios para que todo salga a la perfección y para ayudar a los participantes. Y en el aspecto deportivo destaca por la variedad de entornos naturales por los que deben transitar los deportistas. Tanto pueden pasar por encima de los «penedos» de la playa de Area de Bon como afrontar una sinuosa subida por el Nocedo hasta llegar a la parte más alta de los montes de la Serra da Madalena. A lo largo de ese recorrido se encontraron con escenificaciones y recreaciones de oficios tradicionales: la pesca artesanal, en la playa de Area de Bon; la pesca con Caña, en Reventóns; la cantería o extracción de piedra, en Borrallido; las lavandeiras y la recogida de leña, en el río Nocedo; o la viticultura, en Bon de Abaixo. Y como no, puntos de avituallamiento para reponer fuerzas para poder continuar adelante en el «trail de los mil entornos».

El podio de la categoría masculina absoluta del trail estuvo muy disputado, sobre todo en la pelea por la segunda posición. El más rápido fue Martín Barreiro, con un tiempo de 2 horas, 31 minutos y 37 segundos. A continuación entró Anxo Cid, con una marca de 2 horas, 33 minutos y 48 segundos y con solo tres segundos de ventaja sobre el tercero, que fue Federico Losada.

En la categoría femenina Diana Domínguez consiguió su segundo triunfo consecutivo en el Trail do Nocedo, esta vez con crono de 3 horas, 7 minutos y 37 segundos. La segunda fue Silvia Casal, con 3 horas, 12 minutos y 42 segundos y la tercera fue Verónica Bugliot, con 3 horas, 14 minutos y 8 segundos.

Uno de los participantes recorre el tramo de costa del Trail do Nocedo, en el litoral de Beluso y con la isla de Ons al fondo. / Marta de la Torre

La clasificación dentro del campeonato gallego está condicionada a si los deportistas están federados o no [este requisito no es imprescindible]. Así, el podio masculino es exactamente el mismo, pero en el femenino sí que hay cambios. Las tres primeras fueron Silvia Casal, Verónica Bugliot y Antía Goberna.

En el caso del «trailiño», el ganador absoluto fue Anxo Otero, con un tiempo de 1 hora, 25 minutos y 11 segundos. El podio lo completaron Santiago Solla y Francisco Bao. En la categoría femenina, la ganadora absoluta fue María Oliveira, con un tiempo de 1 hora, 43 minutos y 12 segundos. La acompañaron en el podio Rocío Pontanilla y Nieves Faro. En el caso del campeonato gallego, en la categoría masculina el ganador fue Óscar Refojos, con 1 hora, 36 minutos y 19 segundos, seguido por Hugo Pazó y Lucas Martínez. En mujeres, el triunfo fue para Andrea Gómez, con 2 horas, 4 minutos y 17 segundos.

El Trail do Nocedo se completaba con otras dos pruebas valederas para el campeonato gallego. La carrera júnior, sobre un trazado de 17,5 kilómetros, contó con un podio integrado por Eloy Martínez, con un tiempo 1 hora, 34 minutos y 5 segundos, seguido por Emma Méndez y Senén Bugarín. En lo que respecta a la categoría cadete, con un recorrido de 11,5 kilómetros, en la prueba masculina el ganador fue Nicolás Lorenzo, con 1 hora, 9 minutos y 29 segundos, seguido por Xabier Valencia y Unai Pombal. En mujeres, la ganadora fue Alma Pereira, que con 1 hora, 11 minutos y 35 segundos fue además la segunda clasificada en la general de la categoría cadete. El podio femenino lo completaron Celia Rodríguez y Ariadna Álvarez.

Una de las participantes en el Trail do Nocedo en una de los puntos del recorrido por el monte. / Marta de la Torre

La salida y la meta estaba situada en el Parque Joe Novas, al lado del pabellón de Beluso, y allí se celebró también la entrega de premios. Una ceremonia en la que también hubo distinciones especiales: para los más veteranos o con «máis sabiduría», que fueron Carlos Martínez y Silvana Portela; los primeros clasificados de Bueu, Eloy Agulla y Charo Figueroa; para el participante del lugar más lejano, Pablo Sossa (Tenerife); para el club con más participantes, el Asessou; y para el primer inscrito, que fue José Iglesias.

El Trail do Nocedo cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra y Concello de Bueu. Pero de las tres instituciones solo la responsable de Deportes de la Diputación, Xisela Aranda, se atrevió a participar. Completó el «trailiño» en 2 horas, 7 minutos y 39 segundos.