Muere Manuel Currás Gayo, Roque, pionero de las traídas comunales en Meira

Manuel Currás Gayo, Roque, ha muerto este lunes a los 80 años. Con él la parroquia de Meira y todo Moaña despiden al último superviviente del grupo de 13 vecinos que en 1972 pusieron en marcha la traída comunal de aguas de Meira de Arriba-A Torre. Fue la primera infraestructura de este tipo en el municipio. Hoy en día gran parte de Moaña se nutre de comunidades de aguas vecinales.

Además de ser un pionero en una iniciativa que permitió una gestión clave del agua, Currás también presidió, en los años 90, la traída de Meira de Abaixo, en la misma parroquia. En el año 2018 se le hizo un homenaje que recordó todo aquel trabajo y cómo se empezó dando servicio a unas pocas casas. Hoy en día, estas traídas extendidas en Meira, Domaio y la parte alta de O Carme explican que la villa moañesa dependa mucho menos que sus concellos vecinos del agua que proviene del emisario submarino de Vigo.

Mañana está previsto su último adiós con salida a las 16.00 horas del tanatorio de Moaña y funeral a las 16.30 horas en la iglesia parroquial de Meira.