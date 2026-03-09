Homenaje a las jóvenes del Alondras femenino

Ayer, en 8M, la afición y la primera plantilla del Alondras homenajeó a las integrantes de los dos equipos femeninos del club, el alevín y el infantil. Se les hizo un pasillo, toda vez que se clasificaron para la fase final del campeonato gallego como primeras y segundas de su categoría respectivamente.

Una evidente necesidad de sol que lleva a la gente incluso a la playa

El esporádico sol que aparece de vez en cuando en los últimos días está tan solicitado que ayer, en la sesión vermú, todas las terrazas de la comarca se llenaron de gente para disfrutar de la tregua del invierno. Los hay todavía más intrépidos, que no dudaron en lucir algo más de cuerpo y tumbarse al sol, en las horas centrales del día, en alguna playa. En A Xunqueira se vio a gente disfrutando. Eso sí, estos respiros duran poco, sobre las cinco de la tarde el frío ya hizo de nuevo su aparición.

15 kilómetros de ejemplo

La responsable de Deportes de la Diputación, Xisela Aranda, completó ayer el Trailiño de Nocedo. Dio ejemplo y no dudó en echarse a correr nada menos que 15 kilómetros. No es la primera vez que se la ve corriendo por Beluso, pues el año pasado también participó en el Cross de Udra. Lo que está claro es que le gusta el deporte. Tanto le gusta que participar en la prueba de ayer fue el regalo que se hizo a sí misma por su reciente cumpleaños. Desde aquí esperamos que lo disfrutase y que siga apuntándose a las pruebas en la comarca.