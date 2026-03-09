BNG y PSOE abandonan al Alondras y encarecen el comedor escolar, denuncia el PP

El Partido Popular de Cangas denuncia públicamente la «irresponsabilidad y falta de respeto» del gobierno municipal, integrado por BNG, PSOE y EU, hacia entidades fundamentales del municipio como el club de fútbol Alondras y la Federación de ANPAS A Gameliña, y refiere que en varias sesiones recientes del Pleno de la Corporación preguntaron al respecto «y seguimos sin conocer respuesta».

En el caso del club de fútbol Alondras, «lo ocurrido durante los últimos cuatro años es un ejemplo claro de la política de promesas vacías que caracteriza al actual gobierno local», pues durante el actual mandato, «PSOE y BNG han anunciado en repetidas ocasiones el cambio del césped del campo de fútbol, una actuación necesaria y comprometida públicamente que, a día de hoy, sigue sin realizarse». «Cuatro años de anuncios, titulares y promesas que han resultado ser simplemente humo», lamenta el edil José Luis Gestido, mientras este club histórico y sus centenares de deportistas continúan entrenando y compitiendo en unas instalaciones precarias.

Añade Gestido que «el desprecio del gobierno local hacia los colectivos del municipio no termina ahí», y que la situación del servicio de comedores escolares «es igualmente grave» porque el Gobierno local ha optado por prorrogar la contratación de una empresa de catering «que genera serias dudas sobre su legalidad, incumpliendo además los acuerdos alcanzados previamente». Lejos de buscar soluciones y de trabajar con las ANPAS, el Ejecutivo municipal «ha decidido seguir adelante con una gestión opaca y cuestionable», lamentan los populares, y estiman «preocupante» que esta decisión ha venido acompañada de un incremento del coste de la comida en alrededor de 12% con respecto a años anteriores, «un aumento que pagan directamente las familias de Cangas mientras el gobierno municipal mira hacia otro lado». Otro «doble ejemplo de mala gestión», concluye el PP.