Las Tres Gracias y el pregón anticipan la Semana Santa

Queda menos de un mes para las fechas centrales de la Semana Santa, que cada año varían en función del calendario lunar y que en esta ocasión coincidirán durante la primera semana de abril. Pero en Cangas, donde esta celebración tiene la consideración de Festa de Interese Turístico de Galicia, ya se vive la Semana Santa. Ayer la excolegiata acogió el pregón inaugural y el viernes tuvo lugar la ceremonia de Las Tres Gracias, que anuncia el tiempo de pascua.

Las cofradías y hermandades de Cangas en esta ocasión invitaron a Nieves Guimeráns a encargarse del pregón que marca el inicio de los actos de la Semana Santa. La pregonera trabajó durante años en la farmacia de «Doña Socorro» y actualmente reside en la localidad lucense de Vilalba, a donde se trasladó con su marido, farmacéutico de profesión. La lectura del pregón de la pascua tuvo lugar durante la misa celebrada ayer a las 20.00 horas y que culminó con un concierto de marchas procesionales, a cargo de la Banda de Música Belas Artes de Cangas.

El pregón marca el punto de inicio de la Semana Santa de Cangas, aún en plena cuaresma. Pero justo el día antes hay otra tradición profundamente vinculada a estas fechas: la festividad de las Tres Gracias, organizada por la Cofradía de la Misericordia-Gremio de Mareantes y bajo la advocación del Jesús Nazareno. A diferencia de las procesiones del Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo o de los domingos de pascua y resurreción esta celebración tiene un carácter más recogido y se desarrolla en el interior de la propia iglesia. «Predomina un ambiente de solemnidad, silencio y recogimiento que invita a la oración y a la preparación espiritual», explican desde la Cofradía de la Misericordia.

La imagen del Jesús Nazareno, tallada por Ignacio Cerviño en 1877, en la iglesia de Cangas para la festividad de las Tres Gracias. / CMGM

Primero se celebra el rezo del viacrucis, que rememora la estaciones del camino de Jesucristo hacia el Calvario. Y luego se ofició una misa solemne, que estuvo cantada por la Coral Polifónica Lestonnac. Uno de los momentos de mayor carga simbólica y devoción llega con el final de la eucaristía: el besamanos al bordón del Jesús Nazareno, una fórmula que sustituye al habitual besapiés. La talla del Nazareno de Cangas tiene casi 150 años ya que fue tallada por Ignacio Cerviño –el autor del emblemático Cruceiro do Hío– en 1877. El estado de conservación de la imagen desaconseja la manipulación directa de los pies para evitar un mayor deterioro.

La denominación de las Tres Gracias se debe a la tradición de formular tres peticiones a la talla del Jesús Nazareno. Así es habitual encender velas ante su figura y encomendarse a él con intenciones relacionadas con la salud y el trabajo. «La tradición popular sostiene que, en esta jornada tan señalada, el Nazareno concede una de las tres gracias solicitadas», relatan desde la Cofradía de la Misericordia-Gremio de Mareantes. Esas tres gracias a su vez evocan las tres caídas que narran los evangelios en el viacrucis de Jesucrito hasta el monte Calvario.