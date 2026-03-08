San Martiño recupera la procesión del Santo Encuentro y el vía crucis

La parroquia original de Moaña, San Martiño, vivirá este año una Semana Santa muy especial. Los integrantes de la recién recuperada Confraría da Soidade se han propuesto rescatar varios de los ritos que se habían perdido desde hacía muchas décadas en estas celebraciones. En concreto, volverán el vía crucis exterior y la procesión con danza del Santo Encuentro.

La programación de cultos incluye, ya dentro de la propia Semana Santa, la misa y procesión del Viernes de los Dolores, que se celebrarán el viernes 27 de marzo a las 20.00 horas. El Martes Santo habrá vísperas cantadas a las 19.00 horas y el Miércoles Santo llegará una de las principales novedades: una misa seguida de un vía crucis exterior con el Cristo de Ánimas, a partir de las 20.00 horas.

La intención de los organizadores es que el vía crucis recorra el trayecto entre el templo parroquial y el cruceiro barroco, con una parada especial en la cruz situada en la esquina de la bajada de Casanova. Se trata de la única cruz que se conserva del antiguo vía crucis y mantiene la inscripción «XIV La Soledad de María».

Los impulsores de esta recuperación explican que se desconoce cuándo dejó de celebrarse este rito, aunque podría haber pasado cerca de un siglo desde la última vez. Aun así, los vecinos de más edad de San Martiño todavía recuerdan el resto de cruces que marcaban las estaciones y que hoy ya han desaparecido.

El Jueves Santo se celebrará una misa seguida de procesión a las 20.00 horas. El Viernes Santo comenzará con la Vela al Santísimo, a las 9.00 horas, mientras que el Desenclavo con procesión tendrá lugar a las 20.00 horas. Además, esa misma noche está previsto que se celebre una Procesión del Silencio a partir de las 21.00 horas. Ese día, la imagen de la Virgen estrenará un nuevo manto.

El Domingo de Pascua se celebrará la recuperada procesión y danza del Santo Encuentro tras la misa, que comenzará a las 12.30 horas. En esa jornada, la imagen de la Virgen del Rosario lucirá también un nuevo manto de color azul.