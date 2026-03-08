El regalo institucional, obra de los usuarios del Juan XXIII

Una vistosa reinterpretación de la escultura de la ballena del paseo de O Con, obra de Juan Fernández Rivas, elaborada por los usuarios del centro ocupacional Juan XXIII de Cangas se ha convertido, desde esta semana, en uno de los regalos institucionales que el Concello de Moaña entregará a invitados.

No está de más recordar que la igualdad no es cosa de un día, sino de todos

Celebraciones como las de hoy con motivo del Día Internacional de la Mujer son más necesarias que nunca. Sobre todo porque a estas alturas del siglo XXI pensábamos que algunos discursos estaban superados, pero no. La ola reaccionaria siempre acaba volviendo. Por eso tampoco está de más recordar que la igualdad no es cosa solo del 8-M, sino que es un trabajo de todos y cada uno de los días del año. Ojalá que algún día no sea necesario celebrar este día, pero hasta entonces hay que seguir luchando.

Los riesgos de los cargos políticos

Las autoridades políticas no pueden tener la piel fina. Con el cargo toca asumir las críticas. Pero también hay otros riesgos, como comprobó estos días la alcaldesa de Cangas. Araceli Gestido es una de las invitadas al Encuentro Internacional de Mujeres Electas, que se celebra en Cabo Verde. Y lo de la piel final viene a cuento porque para viajar al archipiélago africano la alcaldesa tuvo que ponerse una buena ración de vacunas para hacer frente a posibles enfermedades tropicales.