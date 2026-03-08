Las cuentas de Moaña llegan a 15 millones e incluyen auditorio y campo de A Granxa

El gobierno local de Moaña, del BNG, tiene ya listos los presupuestos municipales de 2026, que llevará a la sesión plenaria ordinaria del jueves 26 de marzo. Las cuentas ascienden a 15.072.938,44 euros y superan, por primera vez en la historia del municipio, los 15 millones. El incremento con respecto al presupuesto de 2025 es del 6,30%.

Parte de ese aumento se concentra en la partida de gasto social, bajo el epígrafe de "Servicios sociales y promoción social", que supera también por primera vez los 2 millones de euros, hasta situarse en 2.067.221,50 euros. Esta cifra supone un 4,46% más que en el ejercicio actual.

En cuanto a las inversiones reales, crecen un 0,90% y alcanzan los 2.815.576,18 euros, a la espera de que la Diputación resuelva la concesión de la subvención del Plan Extra, que el año pasado ya pudo integrarse en las cuentas municipales. A través de ese programa se prevé invertir 1,2 millones de euros en la reforma del cementerio de Trigás. En conjunto, las inversiones representan el 18,68% de la previsión total de gasto del Concello.

Entre las inversiones que ya cuentan con partida propia, la de mayor cuantía es la destinada a la reforma del campo de fútbol de A Granxa, en Domaio, con 492.702,88 euros procedentes del Plan Extra de Infraestructuras Deportivas de la Diputación, del Plan Máis Provincia y de fondos propios. Entre las mejoras previstas figura la instalación de césped artificial de última generación.

Para la infraestructura cultural se reservan los primeros 307.000 euros de amortización del crédito

También con financiación provincial se abordará la humanización de la Travesía Praia de Meira, con un presupuesto de 256.497,65 euros. Además, el Concello abonará la segunda anualidad de la humanización del núcleo histórico de San Martiño, para la que reserva 184.646,91 euros. Las obras sobre el terreno comenzarán después de Semana Santa.

Otra de las actuaciones destacadas, por su valor simbólico y su alcance de futuro, es la partida reservada para afrontar los primeros meses de la devolución del préstamo que el Concello prevé concertar este año para construir el edificio público de la parcela de Sisalde. El inmueble albergará un auditorio en las plantas inferiores y diez viviendas de alquiler social en las superiores. El importe previsto para este ejercicio es de 306.991,39 euros. El objetivo municipal es colocar la primera piedra del auditorio este mismo año. La estimación del coste total de la obra supera los 7 millones de euros.

Con recursos ordinarios del Concello se financiarán obras por casi 1,4 millones de euros. Entre ellas figuran 254.416 euros para la humanización del Camiño Escolar Seguro del CEIP Tirán; una partida para ampliar la red de abastecimiento y mejorar el vial A Marrúa-Paradela, en la zona alta; 155.000 euros para la reposición de viales, y 124.747 euros para la humanización de la Travesía da Martinga.

A mayores, se destinarán 96.904 euros a reformas y arreglos en centros escolares; 45.000 euros al acondicionamiento de los senderos fluviales del municipio, y 30.000 euros a la mejora de parques infantiles.

Por último, el 0,5% del presupuesto se reserva como fondo de contingencia. Esto supone que cerca de 75.000 euros quedarán bloqueados para atender necesidades imprevistas a lo largo del año.

Participación

La alcaldesa, Leticia Santos, defiende que la propuesta de presupuestos refleja «el compromiso con la estabilidad y la sostenibilidad financiera» del ejecutivo local en la búsqueda de la «eficiencia y la eficacia en la gestión municipal». Pone en valor que las inversiones se priorizaron en los consellos vecinales lo que refleja una «participación» de los colectivos en el capítulo de gastos.

La regidora defiende, asimismo, la ampliación de programas de «atención a la diversidad» y el peso del dinero destinado al Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de personas dependientes.

Los gastos de personal municipal crecen y suponen ya el 40% del total

Como es habitual, el mayor gasto que el Concello de Moaña contempla para 2026 es el de personal municipal. El importe global asciende a 6.026.460,51 euros y roza ya el 40% del total del presupuesto. Esto supone un incremento del 1,91% con respecto a 2025.

En concreto, se prevé una subida salarial del 1,5% en todos los conceptos, con efectos desde el pasado 1 de enero. No se dotan los salarios correspondientes a las seis vacantes del catálogo de puestos de trabajo —tres de personal laboral y tres de personal funcionario—, ya que no se prevé su cobertura durante este ejercicio. Se trata de plazas que nunca llegaron a cubrirse, que están sujetas a promociones internas o que deben ser reevaluadas. El gobierno local considera que no son necesarias este año para la correcta prestación del servicio.

Sí cuentan con dotación, en cambio, los salarios correspondientes a las otras 25 vacantes, diez de ellas de nueva creación tras la modificación del catálogo de personal de 2025. Estas plazas están cubiertas por personal fijo e interino y se incluyen en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de 2018, 2020, 2022, 2023, 2024 y 2025. Además, se prevé incorporar varios puestos a la OPE de 2026 para reforzar el crecimiento de la plantilla del Concello.

A través de la línea 3 del Plan Máis Provincia de la Diputación, se prevé además la contratación temporal de 20 personas desempleadas. Los fondos provinciales para este apartado ascienden a 219.432 euros, mientras que los recursos propios del Concello alcanzan los 117.030 euros.

En cuanto al capítulo de gasto corriente, se consignan 5.444.982 euros, lo que representa el 36,12% del total y supone un incremento del 11,67%. Estas cantidades se calculan en función de los distintos contratos firmados tras los procesos de licitación para servicios como mantenimiento, limpieza, control de plagas o incluso el asesoramiento jurídico.