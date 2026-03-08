El PP tilda de «doble robo» el retraso del nuevo contrato

Los grupos municipales del PP de Bueu, Cangas y Moaña, que lideran la oposición en los tres concellos, advierten del retraso acumulado en el proceso de contratación del nuevo servicio de recogida de basura. Los populares aseguran que “se están incumpliendo los propios plazos anunciados por los alcaldes del BNG” y reclaman a los regidores que “se pongan a trabajar” para sacarlo adelante cuanto antes. El PP sostiene que, si el 1 de enero de 2027 entra en vigor la subida de la tasa mientras se mantiene prorrogado el servicio actual, “el tasazo sería un doble atraco del BNG”, ya que se cobraría con un sistema de recogida de basura que califican de “pésimo, el peor de toda la provincia de Pontevedra”.

Los populares lamentan que el Bloque lleve “15 meses con la preparación de este proceso desde los primeros pliegos de 2024”. A su juicio, esta demora se enmarca en “su terrible gestión en los últimos diez años”. Recuerdan, además, que en agosto del año pasado se celebró “una reunión supuestamente decisiva” y que en noviembre, “hace cuatro meses”, parecía que el expediente avanzaba tras publicarse en distintas plataformas un contrato valorado en 46,7 millones de euros para una década.

Los portavoces de los tres grupos, Elena Estévez, Dolores Hermelo y Alfonso Piñeiro, critican también las reuniones quincenales de la junta de gobierno de la Mancomunidade, en las que, según denuncian, “se limitan a decir que todo es muy complicado y que hay que ajustar precios”, lo que les hace temer un incremento del coste final del contrato.

Asimismo, recuerdan que los alcaldes habían fijado el pasado 1 de marzo como fecha para sacar a concurso la licitación, mientras que ahora, subrayan, no hay ningún calendario sobre la mesa. Por ello, exigen a los nacionalistas la misma diligencia y capacidad de trabajo que, a su entender, demostraron “para aprobar la ordenanza del tasazo en apenas seis meses”.

En relación con el coste previsto del contrato, el PP asegura no entender por qué será más caro que en Marín, “cuando en todos los sitios, a mayor volumen, sale mejor de precio”. Recuerdan que en O Morrazo el servicio debe prestarse a 58.000 vecinos, frente a los 23.000 de Marín. Según indican, este municipio acaba de adjudicar el servicio por 17 millones de euros, a razón de 708 euros por habitante, mientras que la propuesta de la Mancomunidade alcanzaría los 807 euros por vecino.