Obras
El paseo de Pescadoira quedará reparado la próxima semana
La zona dañada se rellenó con casi 10 metros cúbicos de zahorra compactada
Bueu
La reparación del paseo de Pescadoira, con un tramo vallado desde hace semanas, quedará previsiblemente concluida la próxima semana. Finalmente se ha confirmado que el vaciado del subsuelo se debió a la rotura de una canalización, que ya ha sido reparada. A continuación la empresa contratada por Portos de Galicia procedió a rellenar el espacio con casi 10 metros cúbicos de zahorra compactada y el viernes estaba previsto el hormigonado. Así, para la próxima semana quedaría la reposición de las baldosas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reaniman a un jugador del Keniata de Moaña tras sufrir un infarto durante un partido
- El jugador del Keniata que sufrió un infarto despierta pero permanece en la UCI
- Moaña celebrará una Festa Cubana con música, baile y gastronomía el proximo sábado 14 de marzo
- La subasta de la urbanización de A Regueira en Cangas, a punto de quedar desierta por falta de pujas
- Colisión entre una furgoneta y una motocicleta en el centro de Bueu
- Una mujer herida tras ser arrollada en un paso de cebra de Pedra Alta
- Adiós a Rubia, la cabra de Bueu en Gran Hermano
- La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía