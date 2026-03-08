El paseo de Pescadoira quedará reparado la próxima semana

La reparación del paseo de Pescadoira, con un tramo vallado desde hace semanas, quedará previsiblemente concluida la próxima semana. Finalmente se ha confirmado que el vaciado del subsuelo se debió a la rotura de una canalización, que ya ha sido reparada. A continuación la empresa contratada por Portos de Galicia procedió a rellenar el espacio con casi 10 metros cúbicos de zahorra compactada y el viernes estaba previsto el hormigonado. Así, para la próxima semana quedaría la reposición de las baldosas.