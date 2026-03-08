Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El paseo de Pescadoira quedará reparado la próxima semana

La zona dañada se rellenó con casi 10 metros cúbicos de zahorra compactada

Las obras en el paseo de Pescadoira, en Bueu, antes del hormigonado.

Las obras en el paseo de Pescadoira, en Bueu, antes del hormigonado. / Gonzalo Núñez 

David García

Bueu

La reparación del paseo de Pescadoira, con un tramo vallado desde hace semanas, quedará previsiblemente concluida la próxima semana. Finalmente se ha confirmado que el vaciado del subsuelo se debió a la rotura de una canalización, que ya ha sido reparada. A continuación la empresa contratada por Portos de Galicia procedió a rellenar el espacio con casi 10 metros cúbicos de zahorra compactada y el viernes estaba previsto el hormigonado. Así, para la próxima semana quedaría la reposición de las baldosas.

