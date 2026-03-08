Delitos
Moaña convoca el pleno por la inseguridad y el PP pedirá más Policía
Redacción
Moaña
El gobierno local de Moaña convoca, para este jueves 12 a las 20.00 horas, el pleno extraordinario sobre el incremento de inseguridad en Moaña que pidió el PP, principal partido de la oposición. Los populares ya adelantaron ayer que reclamarán un refuerzo de medios policiales. Alertan de las crecientes quejas y preocupaciones de los vecinos y del propio balance del cuerpo municipal, «que revela aumentos de robos, agresiones y tráfico de drogas».
El PP propone abordar el problema con «seriedad, rigor y ánimo constructivo» y hablan de delitos, incluso a plena luz del día, con zonas sensibles como O Real, A Canexa y el entorno de la Praza de Abastos.
- Reaniman a un jugador del Keniata de Moaña tras sufrir un infarto durante un partido
- El jugador del Keniata que sufrió un infarto despierta pero permanece en la UCI
- Moaña celebrará una Festa Cubana con música, baile y gastronomía el proximo sábado 14 de marzo
- La subasta de la urbanización de A Regueira en Cangas, a punto de quedar desierta por falta de pujas
- Colisión entre una furgoneta y una motocicleta en el centro de Bueu
- Una mujer herida tras ser arrollada en un paso de cebra de Pedra Alta
- Adiós a Rubia, la cabra de Bueu en Gran Hermano
- La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía