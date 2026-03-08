Moaña convoca el pleno por la inseguridad y el PP pedirá más Policía

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El gobierno local de Moaña convoca, para este jueves 12 a las 20.00 horas, el pleno extraordinario sobre el incremento de inseguridad en Moaña que pidió el PP, principal partido de la oposición. Los populares ya adelantaron ayer que reclamarán un refuerzo de medios policiales. Alertan de las crecientes quejas y preocupaciones de los vecinos y del propio balance del cuerpo municipal, «que revela aumentos de robos, agresiones y tráfico de drogas».

El PP propone abordar el problema con «seriedad, rigor y ánimo constructivo» y hablan de delitos, incluso a plena luz del día, con zonas sensibles como O Real, A Canexa y el entorno de la Praza de Abastos.

