Manifestación, música, homenajes y solidaridad para celebrar el 8-M

La comarca celebra hoy los actos centrales con motivo del Día Internacional de la Mujer. Un 8 de marzo (8-M) que viene cargado de reivindicación, homenajes, música y solidaridad. Una programación en la que destaca la manifestación que recorrerá a mediodía las calles del centro de Cangas, con salida desde el Concello.

La jornada comenzará a las 10.00 horas con una de las rutas guiadas de la Asociación A Illa dos Ratos, bajo el título «Historia das mulleres de Cangas». A las 12.00 horas será la manifestación, que incluirá l un manifiesto aprobado en el seno del Consello Municipal de Igualdade. La encargada de ponerle voz será Nerea Nerga Rodríguez, integrante de la Asociación Asumcordas, educadora social especializada en género, trabajadora en la Asociación Xaruma y encargada de proyectos de empoderamiento femenino en salud mental.

Después de la manifestación del 8-M la música tomará las calles de Cangas con Brassica Rapa, un conjunto integrado por Andrea Mallou al saxofón, María Prado a la trompeta, Maritza Ruan a la trompa, Paula López y Xiana Naval al trombón, Raquel Huete a la tuba, Julia Sánchez-Biezma al cajón y Ainara D.Geada al bombo. Un conjunto íntegramente femenino, con instrumentos de viento metal y percusión para crear una atmósfera alegre y festiva con su música. El pasacalles comenzará a partir de las 13.00 horas.

La programación en Cangas ya tuvo ayer un avance en el Auditorio con el cuentacuentos familiar «Elas pintan moito», de Teatro Migallas. Un espectáculo teatral sobre la igualdad a través de figuras del arte como Frida Kahlo, Xulia Minguillón, Sonia Delaunay y Yayoi Kusama.

En Moaña el 8-M se dejó sentir toda la noche con un festival de música en la carpa del entorno de la Praza de Abastos. La velada, organizada por el Concello, estuvo amenizada por Silvia G, Dj Sü y Honorata. Hoy la música da paso a la jornada institucional con la lectura del manifiesto a las 12.30 horas en la Casa do Concello.

La programación alrededor del 8-M en Moaña concluirá el viernes 13 de marzo con un «Rechouchío pola igualdade» para los más pequeños. Será un cuentacuentos teatralizado en el centro sociocultural de Tirán desde las 18.00 horas. El título es «Manuela Contacontos: Peques e heroas».

Homenaje a las cocineras históricas de la hostelería de Bueu

Bueu organiza desde hace cuatro años con motivo del 8-M las Xornadas Gastronómicas En Feminino Bueu, con las que desde el Concello y la asociación local de la hostelería quieren rendir homenaje a las cocineras del sector hostelero. Este año se quiere reconocer a las empleadas de hasta 17 históricos establecimientos del municipio: O Igrexario, O Rincón de Cela, A de Ramón, Casa benito, Restaurante Loureiro, Casa María, Bar Playa, Casa Quintela, A Centoleira, O Farol, O Chouzo, A de Fariña, Pensión Lubina, O Taxi (actualmente O Reloj), O Canas, Casa Checho y Casa Acuña. También habrá una mención para otros que ya cerraron, como A Viuda, O Brisiñas, O Bodegón y O Barniz. El reconocimiento institucional será a las 18.30 horas en el salón de plenos del Concello de Bueu.

Noticias relacionadas

A las 19.30 horas la Asociación de Mulleres Rurais Mar e Agro, con más de 30 años de historia, organiza la primera Gala da Muller. Un evento solidario que tendrá lugar en el Centro Social do Mar y con el que se quiere recaudar fondos para ayudar a mujeres del municipio en situación de riesgo o vulnerabilidad. Una ayuda que se canalizará a través del Centro de Información ás Mulleres (CIM) y Cáritas Bueu. La gala estará presentada por Rubén Quintela, de la Orquesta Miramar, y que incluirá las actuaciones de Mar García, José Cerviño, Coro María Soliña, Murga Tinta Femia, Cantareiras Madia Leva, Novos Ventos, Pandereteiras A Quinta Ferreña y Juan Emilio Padrón.