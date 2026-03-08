Marea feminista por la «igualdad real» y las víctimas de las guerras

«Neste 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, volvemos tomar a palabra colectivamente para reivindicar a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes. Facémolo coa certeza de que os dereitos conquistados non son irreversibles e de que, malia os avances legais, a igualdade segue a ser unha promesa incompleta para millóns de mulleres». Así arrancó el manifiesto consensuado por el Consello Municipal de Igualdade de Cangas que leyó la educadora social Nerea Nerga Rodríguez desde el palco de música tras la multitudinaria manifestación de ayer a mediodía por el centro del municipio, donde centenares de personas pidieron avanzar «da igualdade formal á igualdade real» y dedicaron palabras a las víctimas de otras guerras, como las que sufren en Palestina o Irán.

«O feminismo ensinounos que a igualdade formal non abonda. Que non chega con que a lei recoñeza dereitos se estes non se exercen en condicións reais de xustiza. Entre o que din as normas e o que vivimos cada día existen fendas profundas, alimentadas por estruturas económicas, sociais e culturais que seguen a reproducir desigualdades e violencias», denuncian, a pesar de ciertos avances en el plano jurídico o en el laboral, sobre el que queda mucho trabajo por delante. «As mulleres seguimos a ocupar maioritariamente os empregos máis precarizados, con salarios máis baixos, maior temporalidade, xornadas parciais non desexadas e menor protección social» que los hombres. «A precariedade ten rostro de muller, e intensifícase con mulleres maiores, migrantes, racializadas, con diversidade funcional ou vítimas de violencia machista», incidieron.

En la cabecera de la protesta por el centro urbano, que partió desde el consistorio, portando la pancarta estaban la alcaldesa, Araceli Gestido, y las concejalas Leo Gala Torres (BNG), Pilar Nogueira (PSOE), Aurora Prieto (EU) y Verónica Gómez (PP), así como representantes de colectivos sociales. La edila de AV, Victoria Portas, también participó en la marcha junto a otros miembros de todos los grupos políticos de la Corporación canguesa, unidos y consensuados por esta causa.

Las desigualdades no rematan en el ámbito laboral, trasladaron en el manifiesto. «Moitas mulleres seguen a atopar enormes trabas cando acoden á xustiza para denunciar violencias, discriminacións ou abusos», abundan las representantes sociales, y advierten que sin una justicia «accesible, áxil, empática e con enfoque feminista, non hai reparación nin garantías reais de dereitos».

El feminismo que defiende estas causas «é diverso, interseccional e solidario», y su lucha no entiende de fronteras ni de silencios cómplices en el actual contexto bélico. Así este 8 de marzo «expresamos a nosa solidariedade coas mulleres que sofren as consecuencias máis crueis da guerra, da ocupación, do autoritarismo e da pobreza, en Palestina, en Irán, no Sudán e en todos aqueles territorios onde os dereitos humanos son sistematicamente vulnerados. As súas loitas son tamén as nosas».

Los participantes en el acto institucional de Moaña. / Gonzalo Núñez

Y abogan por seguir juntas en la lucha por causas justas. «Xuntas somos máis fortes, máis libres e máis imparables. Seguiremos aquí, organizadas, solidarias e diversas, empurrando a historia cara adiante. Porque xuntas chegamos máis lonxe. Porque xuntas chegaremos», enfatizaron.

En Moaña la mañana del 8M contó con la lectura de varios poemas de temática feminista. Le siguió un manifiesto de la corporación. Estuvieron presentes ediles de BNG, PSOE y PP. La alcaldesa, Leticia Santos, leyó el texto que declara que el Concello «rechaza cualquier forma de discriminación, acoso o violencia de género». Siguió mostrando la «convicción de que la igualdad no es un ideal abstracto, sino una condición indispensable para el bienestar colectivo». Terminó con el lema «O noso momeno é agora!»

El salón de plenos del Concello de Bueu acogió el homenaje a cocineras de los bares y restaurantes del municipio, con el que se pone el broche a las Xornadas Gastronómicas En Feminino Bueu. Un acto que pretende ser un reconocimiento «á sabedoría, o cariño e o legado que estas mulleres nos deixaron», decía la edil de Promoción Económica, Silvia Carballo. El objetivo de estas jornadas es visibilizar el imprescindible trabajo de las mujeres, que son mayoría en las cocinas. «Aínda sendo as almas da maior parte das cociñas perduraban agochadas e relegadas a un segundo plano nun mundo de grandes cociñeiros famosos», argumentó Carballo. Una idea en la que también insistió el presidente de la asociación local de la hostelería, Toño Rosales. Unas mujeres «sen as que non poderíamos desfrutar do mellor polbo do mundo na illa de Ons, dun cocido de luxo en Casa María ou das empanadiñas de Carmiña no Reloj», concluyó Silvia Carballo.

Al acabar este homenaje los actos del 8-M se trasladaron al Centro Social do Mar, donde la I Gala da Muller de la Asociación de Mulleres Rurais Mar e Agro fue un éxito. El objetivo era recaudar fondos para poder ayudar a vecinas en situaciones de riesgo o vulnerabilidad y la ciudadanía, comercio local e instituciones públicas se volcaron por completo.