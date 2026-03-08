Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colectivos do Hío sufragan un busto de Alfonso Sotelo e un acto popular o 23 de maio

Camilo Camaño, con Alfonso Fernández Sotelo portando un retrato do homenaxeado.

Camilo Camaño, con Alfonso Fernández Sotelo portando un retrato do homenaxeado. / FdV

Gonzalo Martínez

O sábado 23 de maio ás 11 da mañá e a data e hora elixidas por colectivos socioculturais da parroquia do Hío para render homenaxe popular a un dos seus conveciños senlleiros, Emilio Alfonso Fernández Sotelo, ao que se lle adicará un busto sufragado por suscripción popular nos xardíns da casa rectoral. Destacan que o homenaxeado tivo durante anos ao seu cargo a dirección espiritual da freguesía de Santo André, «na que destacou polo seu labor de apostolado e iniciativas a prol da cultura e das artes». Doutor en Historia das Artes e especialista en Arqueoloxía, exerceu durante décadas como cura castrense e director do museo municipal de Ceuta. Publicou obras glosando a escultores hioenses como Xoán Piñeiro e Manolo Coia, editou un traballo sobre Camilo Camaño e foi distinguido como Membro de Mérito da Casa-Museo A Mangallona.

