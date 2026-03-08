Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Demanda veciñal

Clamor do Hío coa sanidade: «Seguir e vencer»

Clamor do Hío coa sanidade: «Seguir e vencer» | EPE

G.M.P.

Veciños e colectivos do Hío manteñen as súas concentracións quincenais para demandar máis medios humano e materiais na sanidade pública. Na de onte insistiron nas críticas ao conselleiro por rexeitar a construcción dun centro de saúde no Viso, demandar que se unan os veciños de Aldán e recalcar que non pensan recuar nas súas reivindicacións, así como a intención de acudir ao Parlamento galego cando o BNG pregunte pola situación sanitaria na parroquia.

