Cangas instalará cámaras de control de tráfico urbano y supervisará la rotación de coches aparcados

Favorecer la rotación de vehículos en zonas comerciales como el entorno de la plaza de abastos y restringir la circulación rodada y los aparcamientos en alrededor de una docena de calles del Casco Vello, el barrio de O Forte o Nazaret. En el enésimo intento de regular el tráfico en el centro urbano, el Concello de Cangas apuesta por la instalación de cámaras fijas con lector de matrículas y otras en los vehículos policiales dotadas de un sistema de control de tiempo que permitirá denunciar a los infractores que superen el límite fijado y remitirle las multas a través del ORAL. Para valorar su implantación, ya ha mantenido contactos con colectivos vecinales y comerciantes, empresas que instalan esta tecnología y municipios que la han implantado, como A Illa de Arousa, adonde la alcaldesa, Araceli Gestido, y mandos de la Policía Local acudirán en las próximas semanas para comprobar el funcionamiento y concretar su implantación a corto plazo.

Restricciones al tráfico rodado en el centro urbano de Cangas. | G.NÚÑEZ

La necesidad de controlar el tráfico se pone sobre la mesa de con cierta periodicidad desde hace un cuarto de siglo, aunque el modelo y su implantación nunca acaban de concretarse. Recientemente, con motivo de la humanización de las calles Eduardo Vincenti y Montero Ríos, el gobierno local retomó la fórmula de «zona azul», ya sea gratuita o de pago, para regular el aparcamiento limitando el tiempo de ocupación de las plazas, un sistema que se lleva barajando desde que José Enrique Sotelo (PP) conquistó la Alcaldía de Cangas en 1999, sin que acabe de fraguar. Colectivos sociales como la asociación del Casco Vello «Fonte Garrida» demandan soluciones al problema de tráfico y accesos, y las vendedoras de la plaza de abastos reiteraron esta misma semana, en una reunión con la regidora, la necesidad de tomar medidas como la rotación de vehículos para atraer clientes al mercado municipal.

El modelo implantado en A Illa de Arousa parece convencer a políticos y técnicos, que ya han concretado una visita para conocerlo a fondo y adaptarlo a Cangas con la finalidad de favorecer la rotación, reducir la congestión y mejorar la organización del espacio público. Las primeras medidas pasarían por instalar y poner en marcha una serie de cámaras con lector de matrícula para el control de determinadas calles, priorizando las que vertebran el casco histórico y los barrios de O Forte y Nazaret, sin descartar otras del entorno urbano que deberían ser perimetradas, señalizar las restricciones a vehículos no autorizados y otras limitaciones. No se ha fijado el número, pero se baraja una cifra no inferior a la docena de cámaras para poner en marcha el servicio.

Vehículo de la Policía Local de Cangas dotado de videocámara. / G.Núñez

Básicamente, el sistema funciona registrando las matrículas de los vehículos que acceden a dichas zonas, comprueba que figuran entre los autorizados en la base de datos y reportan la incidencia para su tramitación y multa, si es el caso. La Policía Local contaría también con cámaras en sus vehículos y lectores de mano para registrar tiempos de estacionamiento y sancionar los excesos. En A Illa se aplican multas de 200 euros (que se reduce a la mitad por pronto pago), pero de momento no se ha concretado la cuantía de las mismas si se aplica esta fórmula en Cangas. La intención es mejorar la movilidad en el casco urbano, favoreciendo especialmente a los residentes y comerciantes, y dar de un tiempo de adaptación en el que se tramitarían avisos a los infractores, sin aplicar sanciones.

Noticias relacionadas

Mejorar la movilidad y la calidad de vida de los vecinos

Mejorar la movilidad, reducir la masificación turística y proteger la calidad de vida de los vecinos fueron objetivos declarados por el Concello de A Illa de Arousa para implantar, en junio de 2025, el sistema que Cangas quiere adaptar. Desde entonces, en cerca de medio centenar de calles del municipio de O Salnés solo pueden circular vehículos de personas residentes y empadronadas, propietarios de segundas residencias (con autorización previa), servicios de emergencia y reparto y clientes de alojamientos o comercios que comuniquen la matrícula con antelación. El control se hace mediante cámaras de lectura de matrículas que registran los accesos y las infracciones se sancionan con hasta 200 euros de multa.