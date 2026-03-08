Bueu licitará el desbroce de 80 kilómetros de viales

El Concello de Bueu tiene sobre la mesa una lista de servicios municipales cuya prestación es manifiestamente mejorable y por tanto prepara una serie de contratos de licitación. La idea es similar a la que se estrenó en 2025 con el socorrismo y salvamento en playas y que esos contratos tengan una duración plurianual. Uno de los primeros en los que se está trabajando es el desbroce de viales municipales, para el que existe un estudio previo que permitiría abarcar unos 80 kilómetros mediante una brigada compuesta por operarios y medios mecánicos.

La financiación procederá de dos vías: recursos municipales y los fondos del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra. La intención municipal es destinar la línea de empleo, dotada con unos 175.000 euros, para sufragar estos contratos con el fin de «mellorar a eficacia e o funcionamento destes servizos». Se trata de una estrategia ya avanzada desde el gobierno local a raíz de la liquidación del presupuesto de 2025. El resultado económico dejó un déficit de 271.000 euros y el Concello deberá elaborar un plan económico-financiero.

Desde principios de este año el Concello cuenta con un ingeniero forestal,con un contrato de doce meses gracias al programa «O teu primeiro emprego» de la Diputación. Entre sus funciones destacan la elaboración de informes y comunicaciones para la limpieza de la biomasa forestal en las franjas secundarias y la colaboración a la hora de preparar procedimientos de contratación, como el de los desbroces.

Una estimación de 31.000 euros anuales

El técnico ya ha presentado un avance con el listado y la planimetría de los viales municipales repartidos por las parroquias y por los alrededores del centro urbano, así como un cálculo del coste anual de este contrato de roza, que se estima en unos 31.000 euros. El gobierno local ya cuenta incluso con un borrador de los pliegos técnicos de contratación. «O obxectivo é que mediante esta licitación podamos liberar ao persoal municipal para que poda traballar noutros frentes que tamén son importantes», avanza el alcalde, Félix Juncal. El contrato para el desbroce se verá complementado con otros medios municipales destinados casi en exclusiva a esta labor, como el tractor con el brazo articulado.

Desde el Concello argumentan la necesidad de esta alternativa de contratación en base «a intensificación das necesidades e a procura dun mantemento máis programado e preventivo, en contraposición ao meramente correctivo», lo que pone en evidencia la insuficiencia de medios humanos y materiales para acometer de «forma sistemática e eficiente» las tareas de roza. Sobre todo las de carácter manual en zonas de difícil acceso, como taludes, o espacios singulares donde la maquinaria no puede acceder o puede causar daños.

Desde la Alcaldía de momento no ponen fecha para la licitación y puesta en marcha de este contrato. «Queremos que sexa o antes posible e aspiramos a que sexa durante este ano», apunta Juncal. No será la única licitación en la que se trabaja desde el bipartito BNG-PSOE, que también prevé extender esta vía al servicio de limpieza. Desde el ejecutivo local argumentan que los medios humanos y materiales «son limitados» y que a través de esta alternativa se pretende mejorar la prestación. Desde el punto de vista económico también se espera lograr un ahorro gracias a las posibles bajas y mejoras que oferten las empresas interesadas en optar a estos contratos.